لأول مرة منذ سنوات.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقامة مستوطنة جديدة في "غلاف غزة"

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة متاخمة للحدود مع قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إقامة المستوطنة هي "شهادة أخرى على صمود غلاف غزة وقوة دولة إسرائيل".

وأكد نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على تويتر عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أنه فخور بتعزيز الاستيطان في كل مكان، متوقعا أن تستجيب المستوطنة الجديدة لمطالب الاستيطان في المنطقة وتعزز حدود إسرائيل الجنوبية مع قطاع غزة.

יחד עם שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף החלטנו היום בממשלה על הקמת יישוב חדש בעוטף עזה. הקמת היישוב היא עדות נוספת לחוסן של עוטף עזה ולעוצמתה של מדינת ישראל. אנחנו גאים לבנות את ארץ ישראל ואנחנו גאים לחזק את ההתיישבות בכל חלקי ארצנו. pic.twitter.com/ZcaFkziqLT — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 5, 2023

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الحديث يدور عن إقامة مستوطنة باسم "حانون"، بناء على توصية المجلس الوطني للتخطيط والبناء (حكومي) التي صدرت في يناير/كانون الثاني 2022.

وأضافت أن "حانون" ستكون مستوطنة مختلطة تضم 500 عائلة دينية وعلمانية، وأنها جاءت استجابة للطلب المتزايد على الاستيطان.

وأوضحت أن وزارة الإعمار والإسكان ستبدأ مباشرة التخطيط لإقامة المستوطنة الجديدة.

وستقام المستوطنة الجديدة شرقي "كيبوتس سعد" ضمن ما يسمى المجلس الإقليمي "سدوت هنيغف"، على بعد 7 كيلومترات من السياج الحدودي شرق قطاع غزة، وفق المصدر ذاته.

و"حانون" هي المستوطنة الأولى التي يتم المصادقة على بنائها في "غلاف غزة" منذ سنوات. ويطلق "غلاف غزة" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة والقريبة من قطاع غزة ويصل عددها إلى أكثر من 50 مستوطنة.

وارتفع عدد المستوطنين في "غلاف غزة" من نحو 42 ألفا في 2009 إلى حوالي 55 ألفا في 2019، بزيادة قدرها 30.6%، وفق تقرير لموقع "غلوبس" الاقتصادي العبري في مايو/أيار 2021.