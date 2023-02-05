المرشد الإيراني يعفو عن آلاف المتهمين والمدانين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

أصدر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الأحد قرارا بالعفو وتخفيض للعقوبات عن عشرات آلاف من المتهمين ومن أدينوا من قبل السلطة القضائية.

ووفق التلفزيون الرسمي الإيراني، يشمل القرار المتهمين والمدانين خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد والسجناء الذين كانوا قد أدينوا سابقا من جانب محاكم الثورة والمحاكم العامة والقوات المسلحة في جرائم أخرى.

ويأتي القرار بناء على طلب من رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجيئي، بمناسبة أعياد شهر رجب وذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

ولن يشمل العفو المتهمين بقضايا تجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية والمحكومين في جرائم جنائية أو يوجد مدع خاص في قضاياهم.

وتشهد إيران احتجاجات شعبية في مدن عدة تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 3 أيام من اعتقالها على يد شرطة الأخلاق بذريعة عدم ارتداء ملابس محتشمة. وتقول جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 محتجا لقوا حتفهم، فضلا عن اعتقال الآلاف.