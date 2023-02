شاهد- لحظة إسقاط مقاتلة أميركية لمنطاد "التجسس" الصيني فوق كارولينا الجنوبية

وثقت مقاطع فيديو لحظة إسقاط صاروخ أطلقته مقاتلة أميركية لمنطاد "التجسس" الصيني الذي حلّق لأيام فوق الولايات المتحدة مسببا توترا كبيرا بين واشنطن وبكين التي عبرت عن استياء شديد.

وأظهرت مقاطع الفيديو بثتها قنوات أميركية المنطاد يسقط عموديا عقب استهدافه بصاروخ.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان أن طائرة مقاتلة من طراز إف-22 (F-22) أسقطت المنطاد "في المجال الجوي فوق ساحل كارولينا الجنوبية".

وأضاف أوستن أن العملية جاءت ردا على "انتهاك غير مقبول لسيادتنا". وتقدّر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المنطاد مخصص لأغراض "التجسس".

