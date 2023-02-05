شاهد- لحظة إسقاط مقاتلة أميركية لمنطاد "التجسس" الصيني فوق كارولينا الجنوبية

وثقت مقاطع فيديو لحظة إسقاط صاروخ أطلقته مقاتلة أميركية لمنطاد "التجسس" الصيني الذي حلّق لأيام فوق الولايات المتحدة مسببا توترا كبيرا بين واشنطن وبكين التي عبرت عن استياء شديد.

وأظهرت مقاطع الفيديو بثتها قنوات أميركية المنطاد يسقط عموديا عقب استهدافه بصاروخ.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان أن طائرة مقاتلة من طراز إف-22 (F-22) أسقطت المنطاد "في المجال الجوي فوق ساحل كارولينا الجنوبية".

وأضاف أوستن أن العملية جاءت ردا على "انتهاك غير مقبول لسيادتنا". وتقدّر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المنطاد مخصص لأغراض "التجسس".

It’s appears that a Missile fired from one of the F-22s is what was used to shoot down the Chinese High-Altitude Surveillance Balloon. pic.twitter.com/Cn1IkplsXc — OSINTdefender (@sentdefender) February 4, 2023

وأكد الوزير أن المنطاد "استخدمته جمهورية الصين الشعبية في محاولة لمراقبة المواقع الإستراتيجية" في الولايات المتحدة. وهنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الجيش بنجاحه في تنفيذ عملية الإسقاط الدقيقة.

وقال بايدن إنه أعطى الأمر الأربعاء بإسقاط المنطاد "في أقرب وقت ممكن"، لكن البنتاغون أراد الانتظار "حتى يكون في المكان الأكثر أمانا للقيام بذلك"، لتجنب أي ضرر ممكن جراء سقوط حطامه.

New video of the Chinese spy balloon being shot down pic.twitter.com/XwRVA7s1Hu — BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023

وتجري عمليات لاسترداد حطام المنطاد بمشاركة غواصين، وقال مسؤول عسكري أميركي كبير إن الحطام وقع في المياه الضحلة مما "سيجعل الأمر سهلا للغاية".

وفي وقت إسقاطه، كان المنطاد على ارتفاع 18 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر، ويبعد 11 كيلومترا من الساحل، وفق مسؤولين في البنتاغون.

USA shoot down Chinese surveillance balloon over the coast of South Carolina.#spyballoon #chinsespyballoon pic.twitter.com/nDeVNPahSn — Newsistaan (@newsistaan) February 4, 2023

وقبيل العملية، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية تعليق الحركة الجوية في 3 مطارات في جنوب شرق الولايات المتحدة ضمن إجراء يتعلق بـ"الأمن القومي". واستؤنفت الحركة الجوية بعيد انتهاء العملية.