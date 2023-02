شاهد.. حريق هائل في شمال الولايات المتحدة إثر خروج قطار عن مساره

خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، مما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أميركية السبت.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره مساء الجمعة في مدينة فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

Smoke still billowing from train derailment in East Palestine, Ohio. Train cars burning and explosions can be heard. Authorities still aren’t sure what chemicals are burning. Live report at 9 am on Channel 11 News with @AlyssaRaymond #wpxi pic.twitter.com/pNI4Sqtfxe

— Lori Houy (@WPXI_Lori) February 4, 2023