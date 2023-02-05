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شاهد.. حريق هائل في شمال الولايات المتحدة إثر خروج قطار عن مساره

5/2/2023

خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، مما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أميركية السبت.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره مساء الجمعة في مدينة فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

وقد سمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، السبت، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع.

وكان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

وصدرت أوامر لحوالي ألفي ساكن، أي نحو نصف سكان شرق المدينة، بإخلاء منازلهم، في حين أمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1.6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان.

 

 

وكتب رئيس بلدية شرق مدينة فلسطين في رسالة نُشرت على فيسبوك "لا يمكننا أن نقول ما يكفي عن الحاجة إلى الابتعاد عن موقع الحادث".

وقد بث صحفيون ومصورون ووسائل إعلام عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تتضمن لقطات جوية جديدة، تظهر الدمار الكبير في موقع خروج قطار عن مساره.

 

وتظهر بعض اللقطات المصورة لحظة اشتعال النيران وأخرى للأضرار الكبيرة واحتراق عربات في القطار وخروجها عن مسارها.

المصدر : الفرنسية + وكالة سند