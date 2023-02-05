شاهد.. حريق هائل في شمال الولايات المتحدة إثر خروج قطار عن مساره

خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، مما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أميركية السبت.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره مساء الجمعة في مدينة فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

Smoke still billowing from train derailment in East Palestine, Ohio. Train cars burning and explosions can be heard. Authorities still aren’t sure what chemicals are burning. Live report at 9 am on Channel 11 News with @AlyssaRaymond #wpxi pic.twitter.com/pNI4Sqtfxe — Lori Houy (@WPXI_Lori) February 4, 2023

وقد سمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، السبت، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع.

#BREAKING: Rail cars continue to burn 16 hours after a train derailed in East Palestine, Ohio. A mandatory evacuation order remains in effect for people within a 1-mile radius of the derailment. Fortunately, no injuries have been reported. @KDKA #SkyEye2 pic.twitter.com/YoIpGyE3t8 — Ian Smith (@ismithKDKA) February 4, 2023

وكان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

وصدرت أوامر لحوالي ألفي ساكن، أي نحو نصف سكان شرق المدينة، بإخلاء منازلهم، في حين أمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1.6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان.

وكتب رئيس بلدية شرق مدينة فلسطين في رسالة نُشرت على فيسبوك "لا يمكننا أن نقول ما يكفي عن الحاجة إلى الابتعاد عن موقع الحادث".

وقد بث صحفيون ومصورون ووسائل إعلام عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تتضمن لقطات جوية جديدة، تظهر الدمار الكبير في موقع خروج قطار عن مساره.

وتظهر بعض اللقطات المصورة لحظة اشتعال النيران وأخرى للأضرار الكبيرة واحتراق عربات في القطار وخروجها عن مسارها.