روسيا: أوكرانيا تخطط لتفجير مبان طبية في كراماتورسك ثم تتهمنا بارتكابها

اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أوكرانيا بالتخطيط لتفجير عدد من المباني في مدينة كراماتورسك التي ما تزال تحت سيطرة كييف شرقي البلاد، لكي تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في منشور بصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أن كييف ستستخدم هذه الهجمات المزعومة للضغط على الحكومات الغربية لزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وبدون أن تقدم أي أدلة، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "نظام كييف يخطط لقصف 3 منشآت طبية في كراماتورسك، وهي مستوصفان ومشفى المدينة"، وتوجد كراماتورسك في مقاطعة دونيتسك، وهي من أكبر مدن إقليم دونباس.

وأضافت الوزارة "قصف المؤسسات الطبية سيُصور على أنه عمل وحشي جديد ترتكبه القوات الروسية، الأمر الذي يتطلب ردا من المجتمع الدولي، والإسراع في تزويد كييف بالصواريخ البعيدة المدى لشن ضربات على الأراضي الروسية".

ولم ترد أوكرانيا حتى الآن على الاتهامات الروسية.

وكانت الشرطة الأوكرانية قالت إن صاروخا روسيا أودى بحياة 3 أشخاص على الأقل عندما أصاب مبنى سكنيا في مدينة كراماتورسك الخميس الماضي. ولم تعلق روسيا علانية على تلك الضربة.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين خلال ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. بالمقابل، تقول أوكرانيا وحكومات غربية إن مئات المدنيين قتلوا في ضربات صاروخية روسية على مواقع سكنية في أنحاء البلاد منذ بدء الحرب في 23 فبراير/شباط من العام الماضي.