رئيس وزراء إسرائيل السابق: بوتين وعدني بعدم قتل زيلينسكي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد له في مارس/آذار الماضي بأنه لن يقتل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكانت قوة كوماندوز روسية دخلت كييف في الأيام الأولى لحرب أوكرانيا سعيا وراء قتل أو اعتقال الرئيس زيلينسكي.

وذكر بينيت في بودكاست مع الإعلامي الإسرائيلي حانوخ داوم "علمت أن زيلينسكي كان تحت التهديد، لقد كان في مخبأ لم يعرفوا مكانه".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أنه سأل بوتين خلال اجتماع بينهما عما إذا كان ينوي قتل زيلينسكي، وأضاف بينيت أن بوتين تعهد وقتها بعدم قتل نظيره الأوكراني.

وتابع بينيت أنه بعد الاجتماع مع بوتين، وفي الطريق من الكرملين إلى المطار، اتصل بزيلينسكي وأخبره أن بوتين وعد بعدم قتله.

ومضى قائلا "سألني (زيلينسكي) هل أنت متأكد؟ قلت: نعم متأكد 100% أنه لن يقتلك".

وشغل بينيت منصب رئيس وزراء إسرائيل في الفترة بين 13 يونيو/حزيران 2021 و30 يونيو/حزيران 2022، وفي الخامس من مارس/آذار من العام الماضي، سافر بينيت سرا إلى موسكو للقاء بوتين في الكرملين، وذلك بعد أيام من بدء روسيا حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

3 محاولات

وكانت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية كشفت في الرابع من مارس/آذار 2022 أن الرئيس الأوكراني نجا من 3 محاولات اغتيال على الأقل، موضحة أن مجموعتين مختلفتين أُرسلتا إلى زيلينسكي، وهما مرتزقة "فاغنر" الروسية والقوات الخاصة الشيشانية.

وأضافت في تقرير أن محاولات مرتزقة فاغنر والقوات الشيشانية أحبطت بعد معلومات مناهضة للحرب الدائرة بأوكرانيا داخل جهاز "الأمن الوطني الروسي" (FSB). وقد تكبدت "فاغنر" خسائر فادحة خلال محاولات قتل زيلينسكي، وفوجئ عناصر الشركة الروسية الأمنية الخاصة بدقة المعلومات المتوفرة لدى الطاقم الأمني للرئيس الأوكراني بشأن تحركاتهم لاغتياله.

ونشرت صحيفة "تايمز" تقريرا في 30 أبريل/نيسان 2022 جاء فيه أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي وعائلته كانوا على بعد بضع دقائق فقط من قتلهم أو القبض عليهم من قبل قوة كوماندوز روسية دخلت العاصمة كييف فور بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/شباط.

هبوط مظلي

وسرعان ما أخبره الجيش الأوكراني أن فرق الكوماندوز الروسية هبطت بالمظلات إلى كييف لقتله هو وعائلته أو القبض عليهم. وكانت القوات الروسية على بعد دقائق من زيلينسكي وعائلته، ولم تكن المكاتب الرئاسية هي المكان الأكثر أمانا لذلك طلب الجيش منهم مغادرة المكان، لكن الرئيس رفض المغادرة.

ومع قتال القوات الأوكرانية للروس في شوارع كييف، حاول الحرس الرئاسي إغلاق مجمع زيلينسكي بكل ما يمكنهم العثور عليه من حواجز الشرطة وألواح الخشب.