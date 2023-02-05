كندا ترسل أول دبابة ليوبارد لأوكرانيا وزيلينسكي يقر بصعوبة الوضع في 3 مدن

أُرسلت أولى الدبابات ألمانية الصنع "ليوبارد 2" (Leopard 2) إلى أوكرانيا في إطار الدعم الذي وعدت دول غربية بتقديمه، في وقت أقر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع يزداد صعوبة في 3 مدن شرقي البلاد.

فقد أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أمس السبت -في تغريدة على تويتر- أن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية أقلعت من مدينة هاليفاكس (شرقي كندا) وعلى متنها أول دبابة ليوبارد 2 مقدمة لأوكرانيا.

ونشرت أناند تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة، وقالت إن الدبابات القتالية في طريقها إلى أوكرانيا، مؤكدة أن دعم بلادها لكييف "لا يتزعزع".

Battle tanks are on their way to help Ukraine. The first Canadian Leopard 2 is en route. Canada’s support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت كندا أنها سترسل 4 دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، وذلك بعيد إعلان ألمانيا ودول أخرى أنها ستدعم الجيش الأوكراني بعشرات من هذه الدبابات التي تعد من بين الأفضل في العالم.

وفي الإطار نفسه، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن بلاده سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، دون أن يحدد عددها.

وقال كوستا إن بلاده تجري محادثات مع ألمانيا للحصول على قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد من دبابات ليوبارد المعطلة في مستودعات السلاح البرتغالية، بحسب ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وبعد أن أعلنت أواخر الشهر الماضي أنها سترسل مبدئيا 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، وافقت ألمانيا الجمعة الماضي على تصدير دبابات "ليوبارد 1" لتعزيز القدرات القتالية للجيش الأوكراني.

في هذا الإطار، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت عقب محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بدء تدريبات قواته على دبابات "تشالنجر 2" (Challenger 2) في بريطانيا، قائلا إنه سيكون لها دور حاسم في ساحة المعركة. وكانت لندن وعدت مؤخرا بإرسال 14 دبابة من هذا الطراز إلى أوكرانيا.





استخدام الأسلحة الغربية

في السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز أمس السبت إن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني على تجنب استخدام الأسلحة القادمة من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية.

وأضاف شولتز في مقابلة صحفية نشرت اليوم الأحد أن هناك إجماعا بهذا الخصوص، موضحا أن بلاده درست بعناية كل عملية تسليم أسلحةٍ لأوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وهو ما يتيح تجنب تصعيد الحرب، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات المستشار الألماني في وقت تلقت فيه أوكرانيا وعودا بالحصول على أسلحة غربية طويلة المدى.

وفي هذا الإطار، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار تشمل قنابل من نوع "جي إل إس دي بي" (GLSDB) يتم تركيبها على الصواريخ الخاصة براجمات هايمارس الأميركية ليصل مداها إلى 150 كيلومترا، وهو ما يمكّن القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية.

وضع يزداد صعوبة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا ترسل المزيد من القوات إلى محاور القتال في إقليم دونباس، سعيا لكسر خطوط الدفاع الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي المصور أمس السبت، "كثيرا ما كان علي أن أقول إن الوضع على الجبهة صعب، ويزداد صعوبة، وقد حان الوقت (لأقول ذلك) مرة أخرى. الوضع صعب جدا الآن في باخموت وفوغليدار وليمان واتجاهات أخرى".

وتأتي تصريحات زيلينسكي في وقت تحاول فيه القوات الروسية تطويق مدينة باخموت شمالي منطقة دونيتسك، والسيطرة على طريق قريب هو بمثابة طريق إمداد رئيسي للقوات الأوكرانية، كما أنها تواصل محاولاتها لاقتحام مدينة فوغليدار جنوبي غربي المقاطعة.

وكانت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أكدت أمس السبت عبر تطبيق "تليغرام" (Telegram) أن محاولات الجيش الروسي لاختراق الدفاعات الأوكرانية في باخموت وليمان قد باءت بالفشل.

وتقع مدينة ليمان إلى الشمال مباشرة من باخموت، واستعادتها القوات الأوكرانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر هجوم مضاد.

ومؤخرا سيطرت قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية على مدينة سوليدار بالقرب من باخموت بعد قصف مكثف ومعارك ضارية استمرت أسابيع، وتقول كييف إن مسلحي فاغنر يعتمدون تكتيك الهجوم بأعداد كبيرة من المشاة.