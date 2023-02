كندا ترسل أول دبابة ليوبارد لأوكرانيا وزيلينسكي يقر بصعوبة الوضع في 3 مدن

أُرسلت أولى الدبابات ألمانية الصنع "ليوبارد 2" (Leopard 2) إلى أوكرانيا في إطار الدعم الذي وعدت دول غربية بتقديمه، في وقت أقر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع يزداد صعوبة في 3 مدن شرقي البلاد.

فقد أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أمس السبت -في تغريدة على تويتر- أن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية أقلعت من مدينة هاليفاكس (شرقي كندا) وعلى متنها أول دبابة ليوبارد 2 مقدمة لأوكرانيا.

ونشرت أناند تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة، وقالت إن الدبابات القتالية في طريقها إلى أوكرانيا، مؤكدة أن دعم بلادها لكييف "لا يتزعزع".

Battle tanks are on their way to help Ukraine.

The first Canadian Leopard 2 is en route.

Canada’s support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023