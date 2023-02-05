جاويش أوغلو: هذا ما ينبغي على السويد فعله لنوافق على انضمامها للناتو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن من وصفها بالمنظمات الإرهابية تزرع الألغام في طريق انضمام السويد إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف جاويش أوغلو في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في مدينة آلانيا بأنطاليا جنوبي البلاد، أنه بإمكان السويد -إن أرادت- إزالةَ هذه العقبات والألغام بنفسها، بحسب تعبيره.

كما أشار إلى أن تركيا تكافح الإرهاب على مدى 40 عاما، وأنها لم تتلق الدعم الذي كانت تنتظره.

ووجه وزير الخارجية التركي انتقاداته للسويد على سماحها بحرق القرآن الكريم، قائلا "تحت اسم حرية التعبير ستسمحون بحرق القرآن الكريم، وتأذنون بكل عمل دنيء ضد تركيا، ثم تريدون الانضمام للناتو".

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أيام إن بلاده لن توافق على انضمام السويد للناتو طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها.

وأضاف أردوغان "موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو، وسلبي تجاه عضوية السويد".