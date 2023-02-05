بعد إسقاط المنطاد.. واشنطن تحذّر من أسطول صيني يراقب 5 قارات والجمهوريون ينتقدون بايدن

قال مسؤولون أميركيون إن منطاد "التجسس" الصيني الذي أسقطه الجيش السبت لم يكن الأول الذي يعبر أجواء البلاد، فيما انتقد الجمهوريون تعامل الرئيس جو بايدن مع الواقعة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" (FOX NEWS) الأميركية عن مسؤولين أن منطاد تجسس صينيًا سقط قبالة سواحل هاواي قبل 4 أشهر، كما حلق منطاد صيني آخر فوق أجزاء من ولايتي تكساس وفلوريدا خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

في المقابل، نفى ترامب ما أسماها مزاعم مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن بأن مناطيد تجسس صينية عبرت لفترة وجيزة الولايات المتحدة خلال حكم الرئيس السابق.

وقال ترامب في تصريحات لفوكس نيوز "هذا لم يحدث أبدا. ولو حدث لكنا أسقطناه على الفور"، مضيفا أن بكين كانت تحترم واشنطن كثيرا تحت قيادته.

من جانب آخر، قالت "سي إن إن" (CNN) إن المنطاد الصيني الأخير ظل فوق الأراضي الأميركية 3 أيام، قبل أن يثير قلق الجنرالات فيطلعوا الرئيس بايدن عليه.

ونقلت هذه الشبكة الإخبارية الأميركية عن مسؤولين قولهم إن التقييم الأولي كان أن المنطاد لا يشكل أي خطر استخباراتي أو تهديد مادي.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الدفاع (البنتاغون) أن المنطاد جزء من أسطول صيني يتجسس على 5 قارات.

ومساء السبت، أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا وصفته بأنه "منطاد تجسس انتهك سيادة البلاد" قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.





انتقاد بايدن

وفي السياق ذاته، انتقد مسؤولون جمهوريون طريقة تعامل الرئيس جو بايدن، حيث استنكر ماركو روبيو نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ تريث الرئيس الأميركي قبل تنبيه المواطنين للمنطاد الذي أجرى جولة "غير مسبوقة" فوق الولايات المتحدة، قائلا إن ذلك يرقى إلى "التقصير في أداء الواجب".

ووصف روبيو ما حصل بأنه خطوة محسوبة من بكين لإحراج بايدن قبل إلقاء خطابه عن حال الاتحاد الثلاثاء، وتعطيل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصين التي تقرر إلغاؤها على خليفة تحليق المنطاد.

وقال روبيو في تصريح لشبكة "سي إن إن" (CNN) إن بكين بعثت رسالة مفادها أن "لدينا القدرة على القيام بذلك، والولايات المتحدة لا تستطيع فعل أي شيء حيال الأمر".

بدوره، انتقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك تورنر الرئيسَ بايدن، قائلا "أكمل القمر الاصطناعي مهمته.. ما كان يجب أن يُسمح أبدًا بدخوله الولايات المتحدة".

تفاصيل العملية

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن -في بيان- أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-22" (F-22) أطلقت صاروخا واحدا على المنطاد وأسقطته "في المجال الجوي فوق ساحل كارولينا الجنوبية، ولم تسجل أي أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين".

وأضاف أوستن أن العملية جاءت ردا على "انتهاك غير مقبول لسيادتنا". ويقدّر البنتاغون أن المنطاد مخصص لأغراض "التجسس".

من جهته، قال الرئيس الأميركي إنه أمر بإسقاط المنطاد في أقرب وقت ممكن عندما تلقى إحاطة بشأنه الأربعاء الماضي، لكن البنتاغون أراد الانتظار "حتى يكون في المكان الأكثر أمانا للقيام بذلك" لتجنب أي ضرر ممكن جراء سقوط حطامه.

وتجري عمليات لاسترداد حطام المنطاد بمشاركة غواصين، وقال مسؤول عسكري أميركي كبير إن الحطام وقع في المياه الضحلة مما "سيجعل الأمر سهلا للغاية".

وفي وقت إسقاطه، كان المنطاد على ارتفاع 18 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر، ويبعد 11 كيلومترا عن الساحل، وفق مسؤولين في البنتاغون.

وقبيل العملية، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية تعليق الحركة الجوية في 3 مطارات جنوب شرقي البلاد ضمن إجراء يتعلق "بالأمن القومي". وقد استؤنفت الحركة الجوية بعيد انتهاء العملية.

إدانة صينية

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الصينية إن إقدام واشنطن على إسقاط المنطاد الذي وصفته "بالمدني" بالقوة رد مبالغ فيه، معربة عن احتجاجها الشديد.

وأضافت أن بكين تحتفظ بالحق في استخدام الوسائل اللازمة للتعامل مع المواقف المماثلة، من دون أن تشير إلى طبيعة تلك الوسائل.

ويأتي بيان الدفاع الصينية بعد بيان سابق للخارجية عبرت فيه عن استيائها مما وصفته باستخدام واشنطن القوة في إسقاط المنطاد، وعدّت الأمر انتهاكا خطيرا للأعراف الدولية، مشددة على أن التصرف الأميركي ينذر بتداعيات.

إعلان كولومبي

في سياق متصل، ومع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن إسقاط المنطاد الصيني، أعلنت كولومبيا أنها رصدت جسما مماثلا في مجالها الجوي.

وقالت القوات الجوية الكولومبية مساء السبت إن أنظمة الدفاع الجوي الوطنية رصدت صباح الثالث من فبراير/شباط الجاري جسما طائرا على ارتفاع نحو 17 ألف متر داخل المجال الجوي للبلاد بالقطاع الشمالي.

وكان الجسم يتحرك بمتوسط سرعة يبلغ نحو 46 كيلومترا في الساعة، مما يظهر "خصائص مشابهة للمنطاد" وفق تعبيرها.

وقد تعقبت القوات الجوية الكولومبية الجسم، عبر أنظمة الدفاع الجوي، حتى غادر مجالها الجوي.

وقالت القوات الجوية "لم يشكل أي تهديد للأمن والدفاع الوطنيين ولا لسلامة الطيران". وأضافت أنها تعمل الآن مع دول أخرى لتحديد مصدر الجسم.