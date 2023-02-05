جيش الاحتلال يعلن اعتراض "طائرة صغيرة" في أجواء غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض "طائرة صغيرة" فوق قطاع غزة، وقد سمعت أصوات انفجارات قرب الحدود مع القطاع.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي أمس السبت "تمكن مقاتلو الدفاع الجوي من اعتراض جسم طائر في سماء قطاع غزة، لا يدور الحديث عن عملية إطلاق صاروخ".

وشدد جيش الاحتلال على أنه ليس صاروخا أو مقذوفا يشكل خطرا على الإسرائيليين، موضحا أن الأصوات ليست ناتجة عن "إطلاق مقذوف".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في تويتر أن "قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت قطعة جوية في سماء قطاع غزة" وأن "الحديث ليس عن إطلاق قذيفة صاروخية"، دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

وقبل صدور بيان جيش الاحتلال، قالت قناة 13 الإسرائيلية إن الجيش فعّل نظام القبة الحديدية في منطقة غلاف غزة، حيث كانت هناك شبهات بإسقاط طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن سكان مدينة سديروت أبلغوا عن سماع دوي انفجار قوي في المنطقة بعد إطلاق منظومة القبة الحديدية الدفاعية صاروخا للاعتراض.

ولم تعلن أي من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة التي تحدث جيش الاحتلال عن اعتراضها.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت لأول مرة عام 2014 عن تسيير طائرة استطلاع باسم "أبابيل 1″، ثم كشفت لاحقا عن تطوير نماذج منها لاحقا.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة الخميس الماضي مستهدفة مواقع لفصائل المقاومة ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.