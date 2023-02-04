بعد اقتحام مخيم عقبة جبر.. الاحتلال يفشل في اعتقال منفذي هجوم مستوطنة ألموغ

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في اعتقال منفذي الهجوم على مستوطنة ألموغ، وذلك خلال اجتياح الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا وسط الضفة الغربية صباح اليوم السبت.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شخصا، واضطرت إلى إخلاء سبيل معظمهم، بعد أن تبين لها أنها لم تلق القبض على أي ممن تصفهم بالمطلوبين المتورطين في عملية إطلاق النار على مطعم للمستوطنين قبل نحو أسبوع في مستوطنة ألموغ جنوبي مدينة أريحا، ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحاصرت عدة منازل وسط اشتباكات مع محتجين ومقاومين فلسطينيين، وقصفت أحد المنازل بقذائف مضادة للدروع، مما أسفر عن إصابة نحو 13 فلسطينيا بجروح فضلا عن إلحاق الدمار في المنازل.

تغطية صحفية: "فشلٌ إسرائيليٌ جديد واشــتــباكات في مخيم عقبة جبر".. ما الذي يجري؟ وكيف بدأت القصة؟#فلسطين #عقبة_جبر pic.twitter.com/hTtoeHymFE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 4, 2023

وقد انسحبت قوات الاحتلال من داخل مخيم عقبة جبر بعد عملية استغرقت أكثر من 3 ساعات بحثا عمن تصفهم بمطلوبين لديها بتهمة تنفيذ الهجوم على المستوطنة، وتخللت العملية العسكرية اشتباكات مع مقاومين ومواجهات على أطراف المخيم.

اعتقالات وأضرار

كما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 8 فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة واحدة، واقتادتهم للتحقيق معهم بتهمة مساعدة منفذي الهجوم ثم أفرجت لاحقا عن ستة منهم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجرافات العسكرية ألحقت أضرارا جسيمة بأسوار بعض المنازل وإحدى المزارع عند أطراف المخيم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للمخيم إن الاحتلال هدم أجزاء من منزل بعد أن رفض أحد المطلوبين تسليم نفسه.

وهذه المرة الثانية خلال 24 ساعة التي يقتحم فيها الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر لملاحقة فلسطينيين يسعى لاعتقالهم.

ومنذ أسبوع، تفرض قوات الاحتلال حصارا على أريحا، وقد أقامت الحواجز على جميع مخارجها في إطار البحث والتفتيش عن منفذي الهجوم.

وبالإضافة إلى أريحا، نفذ جيش الاحتلال أمس الجمعة عمليات اقتحام في الخليل وجنين وطولكرم واعتقل 8 فلسطينيين، وتخللت الاقتحامات اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.





تشييع شهيد

وشيع أهالي قرية الجديدة جنوبي مدينة جنين (شمال) جثمان الشهيد الشاب عبد الله قلالوة (26 عاما) الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الليلة الماضية، بزعم مهاجمته أحد جنود الاحتلال ومحاولة الاستيلاء على سلاحه عند حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة.

وانطلقت جنازة الشهيد قلالوة، من مستشفى مدينة طوباس الحكومي، إلى مسقط رأسه في قرية الجديدة لدفنه، وسط هتافات المشيعين التي نددت باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بمخيم جنين، ومقتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي برصاص شاب فلسطيني بالقدس.