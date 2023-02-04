استهدف سيارة للشرطة.. إصابة شخصين إثر انفجار في العاصمة الأفغانية

أعلنت السلطات الأفغانية إصابة شخصين في انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة.

وقال مصدر حكومي للجزيرة إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة تابعة لجهاز الأمن قرب القصر الرئاسي، وسط كابل.

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة العاصمة خليل زدران -لقناة طلوع نيوز المحلية- إن الانفجار كان ناجما عن لغم مغناطيسي على سيارة من طراز هايلوكس.

وأوضح زدران أن الانفجار تسبب بإصابة شخصين، لافتا إلى أن التحقيقات مازالت جارية لكشف ملابسات الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة.

وفي وقت سابق اليوم، قال تلفزيون محلي -عبر تويتر- إنه جرى سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على الحكم، تشهد كابل انفجارات متكررة أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن معظمها.