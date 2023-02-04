بعد تعليق الطيران في 3 مطارات.. الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني وبايدن يهنئ الجيش

أسقطت الولايات المتحدة، مساء السبت، منطاد "التجسس" الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، وبدأت عملية لاستعادة حطامه، وذلك بعد تعليق الطيران في 3 مطارات أميركية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الجيش الأميركي أسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل المحيط الأطلسي باستخدام طائرات مقاتلة.

وبعد إسقاط المنطاد، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية تمديد حظر الطيران في 3 مطارات بولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية لساعتين.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه أمر بإسقاط المنطاد الصيني يوم الأربعاء، لكن البنتاغون أوصى بتنفيذ ذلك فوق المحيط الأطلسي.

وهنأ الرئيس الأميركي الجيش بنجاحه في إسقاط المنطاد، قائلا للصحفيين في ماريلاند "لقد نجحوا في إسقاطه. وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الصين استخدمت المنطاد في محاولة لمراقبة مواقع إستراتيجية في الولايات المتحدة.

وأضاف أوستن أن البنتاغون طور عددا من الخيارات لإسقاط المنطاد الصيني بشكل آمن فوق المياه الإقليمية، مؤكد أن العملية تمت بتنسيق ودعم كامل من الحكومة الكندية.

وأشار إلى أن الرئيس بايدن أمر بإسقاط المنطاد الصيني من دون تعريض حياة الأميركيين للخطر.

قرار الإسقاط

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد أن بلاده "ستتولى أمر" المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأميركي.

ونقلت قناة "إيه بي سي" عن مسؤول أميركي في وقت سابق، قوله إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تخطط لإسقاط منطاد التجسس الصيني في المياه الإقليمية الأميركية، لأنها تريد الاحتفاظ بالمنطاد لدراسة مكوناته.

وأضاف أنه من المرجح أن تُضطر السلطات إلى إغلاق المجال الجوي المحلي وعلى مساحة كبيرة من أجل حماية المدنيين بينما تحاول إسقاط المنطاد.

من جانبها، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها أوقفت رحلات المغادرة والوصول في 3 مطارات منها مطار ميرتل بيتش الدولي في كارولينا الجنوبية اليوم السبت لدعم جهود البنتاغون في عملية تتعلق بالأمن القومي.

وشوهد المنطاد فوق ولاية مونتانا يوم الأربعاء ثم واصل مروره في الأجواء عبر الولايات المتحدة. وشوهد فوق ولاية كارولينا الشمالية صباح اليوم السبت، وفقا لما ذكرته شركة "أكيو ويذر" للأرصاد الجوية التي كانت تتتبع المنطاد.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية أمس الجمعة إن منطادا صينيا آخر رُصد فوق أميركا اللاتينية، دون أن تحدد مكانه بالضبط.

وفي وقت سابق، وبعيد اكتشاف المنطاد الصيني الأول، أعلن البنتاغون أنه يدرس خيارات التعامل مع المنطاد الصيني، مضيفا أن وزير الدفاع الأميركي اقترح عدم إسقاطه خوفا من مخاطر محتملة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن اكتشاف المنطاد الصيني في أجواء الولايات المتحدة جاء عقب تقديم تقرير سري إلى الكونغرس بشأن تسجيل حادثتين مرتبطتين بمراقبة جوية تقوم بها قوة منافسة وتستخدم فيها تقنية متطورة غير معروفة.

وذكرت الصحيفة أن الحوادث المسجلة تضمنت مناطيد وطائرات مسيّرة، ورجح مسؤولون أميركيون أن تكون الصين هي الجهة التي تقوم بهذا العمل.

إلغاء زيارة بكين

وأدى رصد المنطاد إلى إرجاء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين كانت مقررة يوم أمس الجمعة وذلك بعد رصد المنطاد الصيني في الأجواء الأميركية.

وكانت جولة بلينكن ستشكل الزيارة الأولى لأرفع مسؤول أميركي إلى الصين منذ عام 2018.

وقال بلينكن إنه أوضح لنظيره الصيني أن دخول المنطاد إلى الأراضي الأميركية هو انتهاك للسيادة، مضيفا أن بلاده واثقة من كون المنطاد الصيني يستخدم لأغراض التجسس.

وقد أكد وزير الخارجية الأميركي، التزام الولايات المتحدة بنهج الدبلوماسية مع الصين، وأنها ستُبقي على خطوط اتصال مفتوحة مع الصين.

وأشار بلينكن إلى أن زيارته لبكين لا تزال قائمة لكن حين تسمح الظروف بذلك.

الرد الصيني

في المقابل، قال مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، إنه يتعين على بلاده والولايات المتحدة الحفاظ على تركيزهما والتواصل في الوقت المناسب.

وأضاف وانغ في اتصال هاتفي الجمعة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه يجب على البلدين تجنب سوء التقدير وحسن إدارة الخلافات في مواجهة المواقف غير المتوقعة، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الصينية إن الوزير تشين جانغ أبلغ بلينكن هاتفيا رفض بلاده أي تكهنات لا أساس لها في حادثة المنطاد، كما بحث الجانبان كيفية التعامل مع الحوادث العرضية بشكل هادئ ومحترف وتجنب سوء التقدير.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الصين تلتزم دائما بصرامة بالقانون الدولي، وتحترم سيادة ووحدة أراضي جميع الدول".

وجددت الخارجية الصينية التأكيد على أن تحليق المنطاد في الأجواء الأميركية حادثة عرضية خارجة عن الإرادة، واتهمت بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة باستغلال الأمر للتهجم على بكين وتشويه صورتها.

وكانت الخارجية الصينية قد قالت في وقت سابق إن المنطاد الذي رصدته الولايات المتحدة مدني، ويُستخدم لأغراض البحث، وخاصة الرصد الجوي، مضيفة أن المنطاد انحرف بعيدا عن مساره المخطط له، وأنها تأسف لدخوله المجال الجوي الأميركي عن غير قصد.