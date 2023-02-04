الثلوج فاقمت معاناتهم.. كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع النازحين شمال غربي سوريا

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بتفاقم معاناة آلاف النازحين بمخيمات ريفي حلب وإدلب شمال غربي البلاد جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة حاليا.

من جهته قال الدفاع المدني بمناطق المعارضة إن أوضاع هؤلاء النازحين مأساوية، مع استمرار هطول الثلوج والأمطار وانخفاض درجات الحرارة وانعدام مواد ووسائل التدفئة.

وأدى تساقط الثلوج بكثافة إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها النازحون الذين يعيشون في خيام رثة خلال فصل الشتاء.

وتسببت الثلوج في إغلاق بعض الطرقات، في حين اكتست المدن والمخيمات حلة بيضاء.

وقد أثرت الهطولات الثلجية سلبا على العديد من المخيمات، وانهارت عشرات الخيام.