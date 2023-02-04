إيران ترد على تقرير للوكالة الذرية اتهمها بأعمال "سرية" داخل منشأة لتخصيب اليورانيوم

انتقدت إيران -اليوم السبت- ما وصفتها بالمواقف السياسية لوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد نشرها تقريرا عن "تعديل سري" داخل منشأة لتخصيب اليورانيوم، في حين اتهمت 4 دول غربية طهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.

فقد قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن المواقف "السياسية" لهذه الوكالة الدولية بشأن البرنامج النووي ناتجة عن ضغوط خارج الوكالة.

وأضاف إسلامي -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية- أن بلاده بعثت رسالة إلى الوكالة الذرية الخميس الماضي، أكدت فيها أن التقرير الذي نقله أحد مفتشيها عن منشآت بلاده النووية كان خاطئا ويحمل معلومات غير دقيقة.

وأكد المسؤول الإيراني أن مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي قام بنشر هذه المعلومات في الإعلام، وقال إن طهران تعتبر هذا السلوك غير محترف ومرفوضا تماما ولا يليق بمكانة الوكالة، داعيا إياها لإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الملف النووي الايراني، وفق تعبيره.

بيان مشترك

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أصدرت أمس بيانا مشتركا قالت فيه إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية -الذي أفاد بأن إيران عدلت سرا منشأة فوردو لإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب- يبرهن على أنها غير ملتزمة بالكامل بالضمانات التي نص عليها الاتفاق النووي.

ووصفت الدول الأربع التعديلات الإيرانية على تصاميم أجهزة للطرد المركزي في منشأة فوردو النووية بمحافظة قُمْ (جنوب طهران) بأنها تتعارض مع التزاماتها وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال البيان الرباعي إن إجراءات إيران تقوض قدرة الوكالة الذرية على الاستمرار في مراقبة منشآت إيران النووية في الوقت المناسب.

وأضاف أن طهران لم تقدم أي إجابة موثوقة عن استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

دعوة للامتثال

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران إلى الامتثال لجميع التزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت الوكالة الذرية قالت الأربعاء الماضي إن طهران أحدثت تغييرا لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم بمنشأة فوردو لنسبة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إيران عشية زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من ضعفين.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، في عهد الرئيس دونالد ترامب، تخلّت إيران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها بالاتفاق ومن بينها ألا تتجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 3%.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد أن عرض الاتحاد الأوروبي مسودة للاتفاق، وصلت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، لطريق مسدود. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية الإخفاق.