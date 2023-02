السجن 5 سنوات لنجم هوليود المكسيكي بابلو لايل بتهمة القتل الخطأ

أصدرت قاضية دائرة ميامي حكما بالسجن 5 سنوات على الممثل المكسيكي بابلو لايل (36 عاما)، بتهمة القتل الخطأ لضربه رجلا خلال مشاجرة على الطريق في ميامي عام 2019 ما تسبب في وفاته.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" (Fox News) الأميركية فقد أدانت هيئة المحلفين المكونة من 6 أعضاء، لايل، أمس الجمعة، بالقتل غير العمد في وفاة خوان ريكاردو هيرنانديز (63 عامًا)، بعد محاكمة استمرت أسبوعا.

كما أمرت المحكمة بأن يقضي الممثل 8 سنوات تحت المراقبة ويحضر دورات في حل النزاعات و500 ساعة من خدمة المجتمع. ولدى الممثل 30 يوما لاستئناف الحكم.

وعندما وقع الحادث كان هيرنانديز وهو أميركي من أصل كوبي غير مسلح، وعانى من إصابة في الدماغ وتوفي بعد 4 أيام فقط من دخوله المستشفى.

وعبر لايل، الذي كان يرتدي زي السجن الأحمر، والمحتجز منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن ندمه خلال جلسة الاستماع التي استمرت 3 ساعات.

وقال لايل بالإسبانية "أنا آسف للغاية"، ناظرا إلى بعض أفراد عائلة هيرنانديز الذين كانوا في قاعة المحكمة، وأضاف "أصلي دائما من أجله ومن أجلكم، من كل قلبي".

ولد بابلو لايل في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1986 في مازاتلان بالمكسيك والتحق بالمدرسة الكاثوليكية. وبدأ حياته المهنية في عرض الأزياء قبل أن يتجه للتمثيل عام 2005.

جاء ظهوره الأول كبطل رئيسي في الفيلم المكسيكي "ظل الماضي" (La Sombra del Pasado)، وفي عام 2009 ظهر في المسلسل التلفزيوني "صيف الحب" (Verano de amor)، انطلق بعدها في بطولة العديد من الأفلام.

ويقضي المنتج الحائز على جوائز الأوسكار والقطب السينمائي الشهير هارفي واينستين (70 عاما) عقوبة بالسجن لـ23 سنة صدرت بحقّه في نيويورك يوم 24 فبراير/شباط 2020، بتهم جنسية.

وجاء الحكم على منتج فيلمي "بالب فيكشن" و"ذي آرتيست" الذي كان يلقّب "ملك السينما" تتويجا لمحاكمة طويلة مشحونة بالعواطف بدأت في 6 يناير/كانون الثاني 2019، وشملت شهادة 6 نساء قلن تحت القسم إن واينستين اعتدى عليهن جنسيا خلال العقود الثلاثة الماضية.

يذكر أن حوالي 90 امرأة، بينهن النجمات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وسلمى حايك، اتهمن واينستين بالتحرش جنسيا بهن أو الاعتداء جنسيا عليهن، لكن الكثير من هذه القضايا سقط بالتقادم حيث يعود تاريخ بعضها إلى عام 1977.

ويواجه واينستين تهما أيضا في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود وقائعها إلى عام 1996.

ويواجه نجم هوليود أليك بالدوين عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات في حال إدانته بتهمة الإهمال الذي تسبب في مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشنز (42 عاما) في فيلم الوسترن "راست" (Rust) بطلقة غير مقصودة من مسدس كان يستخدمه خلال التصوير.

