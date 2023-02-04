إسطنبول تترقب عاصفة ثلجية وإلغاء عشرات الرحلات الجوية

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء 238 رحلة داخلية وخارجية بسبب الأحوال الجوية المتوقعة في مدينة إسطنبول.

وحذرت الشركة المسافرين يوم أمس الجمعة بأنه قد يتم إلغاء الرحلات الجوية من وإلى مطار إسطنبول يوم الأحد الخامس من فبراير/شباط بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

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To the Attention of Our Passengers; Some of our flights may be affected by the weather condition expected on February 5, 2023. We kindly ask you to visit the link when your flight date approaches for updated information about your flight status: 🔎https://t.co/FOOdUA59cs — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) February 3, 2023

وذكرت الشركة في بيان اليوم السبت أنه تم إلغاء 238 رحلة من وإلى مطار إسطنبول يومي الخامس والسادس من فبراير/ شباط الجاري بسبب تساقط الثلوج المتوقع.

ووفقا لبيان للخطوط التركية، فقد تم الغاء 72 رحلة داخلية و166 رحلة خارجية، مشيرا إلى احتمال إلغاء المزيد من الرحلات.

وكان والي إسطنبول قد حذر المواطنين من الثلوج المتوقع تساقطها على مدينة إسطنبول خلال اليومين القادمين.