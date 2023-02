إسطنبول تترقب عاصفة ثلجية وإلغاء عشرات الرحلات الجوية

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء 238 رحلة داخلية وخارجية بسبب الأحوال الجوية المتوقعة في مدينة إسطنبول.

وحذرت الشركة المسافرين يوم أمس الجمعة بأنه قد يتم إلغاء الرحلات الجوية من وإلى مطار إسطنبول يوم الأحد الخامس من فبراير/شباط بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

ℹ

To the Attention of Our Passengers;

Some of our flights may be affected by the weather condition expected on February 5, 2023. We kindly ask you to visit the link when your flight date approaches for updated information about your flight status:

🔎https://t.co/FOOdUA59cs

— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) February 3, 2023