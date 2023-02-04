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إسطنبول تترقب عاصفة ثلجية وإلغاء عشرات الرحلات الجوية

4/2/2023

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء 238 رحلة داخلية وخارجية بسبب الأحوال الجوية المتوقعة في مدينة إسطنبول.

وحذرت الشركة المسافرين يوم أمس الجمعة بأنه قد يتم إلغاء الرحلات الجوية من وإلى مطار إسطنبول يوم الأحد الخامس من فبراير/شباط بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت الشركة في بيان اليوم السبت أنه تم إلغاء 238 رحلة من وإلى مطار إسطنبول يومي الخامس والسادس من فبراير/ شباط الجاري بسبب تساقط الثلوج المتوقع.

ووفقا لبيان للخطوط التركية، فقد تم الغاء 72 رحلة داخلية و166 رحلة خارجية، مشيرا إلى احتمال إلغاء المزيد من الرحلات.

وكان والي إسطنبول قد حذر المواطنين من الثلوج المتوقع تساقطها على مدينة إسطنبول خلال اليومين القادمين.

المصدر : وكالة الأناضول