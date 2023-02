قتلى في أحداث عنف قبيل الزيارة.. بابا الفاتيكان يصل إلى جنوب السودان من أجل "رحلة السلام"

وصل بابا الفاتيكان فرانشيسكو اليوم الجمعة إلى جنوب السودان الذي يشهد صراعا وانتشارا للفقر وفيضانات؛ قادما من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في زيارة أطلق عليها "رحلة السلام".

وعشية وصول البابا (86 عاما)، قُتل 27 شخصا في ولاية "وسط الاستوائية" حيث تقع عاصمة البلاد جوبا، في أعمال عنف متبادلة بين رعاة ماشية وجماعة مسلحة محلية.

Pope Francis has landed in South Sudan. Here are the first images:

Credit: Vatican Media pic.twitter.com/GvV13VqALw

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) February 3, 2023