قبيل وصول البابا فرانشيسكو.. 20 قتيلا جراء أعمال عنف في جنوب السودان

قال وزير الإعلام في دولة جنوب السودان إن أكثر من 20 شخصا قتلوا في ولاية "وسط الاستوائية" بجنوب السودان أمس الخميس عندما اندلعت أعمال عنف بين رعاة ماشية وقرويين قبل يوم من زيارة البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان للبلاد.

بينما قال مسؤول محلي لرويترز إن 27 شخصا قتلوا أمس الخميس جراء أعمال العنف في ولاية "وسط الاستوائية" بجنوب السودان.

ومن المقرر أن يصل البابا إلى الدولة الأفريقية اليوم الجمعة قادما من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، على أمل إنعاش عملية سلام تهدف إلى إنهاء عقد من الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف.

ويدين نحو نصف سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليونا، بالكاثوليكية.

وتعود أحداث العنف التي وقعت أمس الخميس إلى انتقام رعاة الماشية بعد تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة مجهولة في وقت سابق.

ويتفشى العنف في مناطق بجنوب السودان حيث غالبا ما تتحول الاشتباكات الناجمة عن نزاعات محلية على المراعي والمياه والأراضي الزراعية والموارد الأخرى إلى اشتباكات دامية، وغالبا ما تساعد سياسة الدولة دائمة التغير في تفاقم بعض النزاعات المحلية وتأجيج العنف.

وبعد نضال استمر لعقود مع السودان وبعد سنتين على استقلاله، غرق جنوب السودان عام 2013 في حرب أهلية عنيفة استمرت 5 سنوات أسفرت عن سقوط نحو 380 ألف قتيل ونزوح الملايين وعن خنق الاقتصاد.

ورغم توقيع اتفاق سلام في 2018 تتواصل أعمال العنف التي تغذيها النخب السياسية. وتحل الكنيسة في هذا البلد محل السلطات في مناطق تفتقر إلى المرافق والخدمات الحكومية، وقد تعرض العاملون في المجال الإنساني هناك لهجمات ولعمليات قتل.