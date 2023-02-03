تعليق عمل القنصليات "أمر متعمد".. تركيا تؤكد أن الدول الغربية لم تقدم دليلا على التهديدات الأمنية

أكدت تركيا -اليوم الجمعة- أن دولا غربية منها الولايات المتحدة وألمانيا لم تزودها بأي معلومات عن تهديدات أمنية دفعتها إلى تعليق عمل بعثاتها في البلاد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تعليق بعض الدول عمل سفاراتها وقنصلياتها مؤقتا من دون التشاور مع أنقرة "أمر متعمد".

وأوضح أوغلو أن تلك الدول ربما تحاول تصوير تركيا على أنها "بلد مضطرب" عندما أغلقت مؤقتا السفارات والقنصليات وأصدرت تحذيرات من السفر في أعقاب وقائع حرق للمصحف في أوروبا.

وتساءل الوزير التركي: "إذا كان هناك تهديد إرهابي ألا يجب على حليفنا أن يبلغنا عن مصدر هذا التصديد ومن يقف خلفه؟"، وشدد على عدم وجود أي مشاركة ملموسة للمعلومات مع الجانب التركي، متهما تلك الدول بـ"التفكير بنفسها فقط".

والأسبوع الماضي، أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول أخرى تحذيرات لمواطنيها من زيادة خطر الهجمات في تركيا، لا سيما ضد البعثات الدبلوماسية ودور العبادة لديانات أخرى غير الإسلام في أعقاب احتجاجات تضمنت حرق نسخ من المصحف الشريف في دول أوروبية.

كما صرح الوزير التركي أن بلاده شددت تدابيرها الأمنية على بعثات بعض الدول عقب حرق نسخة من القرآن الكريم، مبينا أن بعض البلدان الأوروبية التي لا علاقة لها بالحادثة أيضا أغلقت بعثاتها.

وكانت دول غربية بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا أعلنت في الأيام الأخيرة وقف خدمات مكاتبها القنصلية في إسطنبول مؤقتا.

وأمس الخميس استدعت أنقرة سفراء 9 دول غربية على خلفية تحذيرات أطلقتها بوجود تهديدات أمنية في تركيا.