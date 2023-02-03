شهيد في نابلس والاحتلال يقتحم مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة

استشهد فلسطيني مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، وفي الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أن الشاب عبد الله سميح أحمد قلالوة (26 عاما)، من قرية الجديدة جنوب جنين، استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال، وأضافت أن طواقم الإسعاف تسلمت جثمان الشهيد وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب حاول "سرقة سلاح من جندي" على حاجز عند مدخل نابلس.

#فلسطين | هتافات الشبان أثناء وداع الشهيد عبد الله سميح قلالوة من جنين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب حاجز "حوارة" جنوب نابلس: يا جميل العموري، جبنالك ورد جوري. pic.twitter.com/YkXYOkAk5Q — غرب آسيا – فلسطين (@WANpalestine) February 3, 2023

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا التي تفرض عليها حصارا عسكريا منذ 7 أيام، وقالت "وفا" إن الجيش الإسرائيلي أطلق وابلا من قنابل الصوت والغاز المُدمع باتجاه مركبات المواطنين، قبل أن يتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر جنوبي المدينة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم السابع على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها السبت الماضي على مداخل المدينة الرئيسة والفرعية.

إصابة 3 فلسطينيين

وفي سياق متصل، أصيب اليوم الجمعة 3 فلسطينيين بجروح وعشرات بحالات اختناق، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن جيش الاحتلال استخدم الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات أسبوعية في مواقع متفرقة بالضفة المحتلة.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي نابلس.

وتشهد قرية بيت دجن مسيرات أسبوعية منذ عام 2020 رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي القرية.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة الاحتلال) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وباستشهاد قلالوة، يرتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة إلى 36 شهيدا منذ بداية العام الجاري، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة، فيما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 224 فلسطينيا، بينهم 61 طفلا، خلال العام الماضي 2022.