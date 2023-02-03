شاهد- لحظات رعب وهلع على متن طائرة صينية تعرضت لاضطرابات شديدة أثناء تحليقها

تعرضت إحدى الطائرات لاضطراب شديد في حركتها أثناء تحليقها فوق الصين، وقد أصيب الركاب بحالة من الرعب والفزع الشديد حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" (dailystar) البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو صرخات الركاب على متن رحلة طيران الصين CA8524، المتجهة من مدينة شيان إلى ونزهو، إثر تعرض الطائرة لتيارات جوية قوية أثناء الطيران على ارتفاعات عالية.

وفي اللقطات التي رصدت أثناء الرحلة، يمكن سماع صرخات الركاب في المقصورة بينما تهتز الطائرة.

وقال أحد المسافرين لوسائل إعلام محلية إنه رأى أجنحة الطائرة تهتز بينما ارتطمت الطائرة للأعلى والأسفل.

وقالت شركة "إير تشاينا" (Air China) إن تحقيقا أظهر أن الطائرة تعرضت لاضطراب قصير المدى بسبب التيارات الهوائية القوية، وإن طاقم الطائرة تعامل مع الموقف بكفاءة ووفق الإجراءات التي حالت دون وقوع مزيد من الحوادث خلال الرحلة.

ووفق الشركة، هبطت الطائرة بشكل طبيعي في مطار ونتشو لونغوان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحادث.

يذكر أنه في عام 2005 أصيب 58 راكبًا فقط من أصل 800 بالأذى أثناء تعرض طائرتهم لمطبات هوائية، معظمهم لم يكونوا يرتدون أحزمة الأمان في تلك اللحظة.

ما المطبات الهوائية؟

المطبات الهوائية هي إحدى ظواهر الطقس المتمثلة في حالة عدم استقرار في الهواء المحيط بالطائرة.

وتنص إدارة الطيران الفدرالية الأميركية على أن الاضطراب الهوائي (المطب) يمكن أن يظهر بسبب ظروف مختلفة، منها الضغط الجوي، والتيارات الهوائية القوية، والهواء حول الجبال، والجبهات الباردة أو الدافئة أو العواصف الرعدية، ويمكن أن يحدث الاضطراب الهوائي حتى عندما تبدو السماء صافية.

وتعدّ الاضطرابات الجوية الصافية أكثر أنواع المطبات الهوائية التي تواجه الرحلات الجوية إزعاجا، لأنها غير مرئية ولا يمكن رصدها على الرادار، وتحدث عندما تلتقي كتل الهواء التي تتحرك على سرعات متباينة جدا، وتوجد عادة على ارتفاعات بين 7 آلاف و12 ألف متر.

ويقاس الاضطراب الهوائي ويصنف حسب شدته إلى: خفيف، ومعتدل، وشديد، وشديد جدا.

وعندما تتعرض الطائرة لمطبات هوائية فيمكن أن تهتز حيث إن بعض هذه المطبات الهوائية قد يكون خفيفًا، وبعضها قد يكون عنيفًا، وفي حالة الاضطراب يمكن للطيارين إبلاغ الركاب بربط أحزمة الأمان لأن الاضطرابات العنيفة قد تؤدي إلى إبعاد الركاب عن مقاعدهم.

ما مدة استمرار الاضطراب؟

الطائرات تهتز أثناء الاضطراب ويعدّ ذلك أمرًا طبيعيًّا، وقد تكون مدة الاضطراب قصيرة أو طويلة حسب حالة تدفق الهواء أو المطب الهوائي غير المنتظم.

هل يمكن أن تتحطم الطائرات بسبب المطبات الهوائية؟

لا تتسبب المطبات الهوائية في تحطم الطائرة على الرغم من أنها تخلق حالة من الذعر بين الركاب، حيث صُمّمت الطائرات لتتحمل جميع أنواع المطبات الهوائية التي قد يبدو بعضها عنيفا ومخيفا.

ويتلقى الطيارون تدريبا خاصا للتعامل مع جميع أنواع المطبات الهوائية، والشيء الوحيد المطلوب من الراكب القيام به هو ربط حزام الأمان والبقاء هادئًا حتى ينتهي الاضطراب.