حادث مؤسف.. خفر السواحل الإيطالي ينتشل جثث 8 مهاجرين من البحر وينقذ العشرات

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ حوالي 46 مهاجرا وانتشل جثث 8 أشخاص من بينهم امرأة حامل بعد رصد قارب في المياه المالطية.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن خفر السواحل رصد القارب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية أثناء اقترابه من جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.

وأضافت الوكالة أن القارب كان على متنه عشرات الأشخاص من شمال أفريقيا. وكان من بين القتلى الثمانية 3 نساء من بينهم امرأة حامل.

ولم تقدم وسائل الإعلام الإيطالية تفاصيل عن جنسيات ركاب القارب الغارق.

يذكر أن العديد من الأشخاص يخاطرون سنويا بالعبور من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي، وغالبا ما يتجهون إلى إيطاليا ومالطا، على أمل في حياة أفضل في أوروبا. وغالبا ما تكون القوارب مكتظة وغير آمنة.