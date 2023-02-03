تقديرات أميركية بشأن موعد "حسم" للحرب ومسؤول روسي يتوعد أوكرانيا بهزيمة ساحقة

كشفت الاستخبارات الأميركية عن تقديرات جديدة بشأن المدة اللازمة لحسم الحرب في أوكرانيا، وفي حين تحرز القوات الروسية تقدما في منطقة دونيتسك، توعد مسؤول روسي كييف بهزيمة ساحقة.

فقد قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA)، وليام بيرنز، أمس الخميس إن الوكالة تعتقد أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة للغاية" في تحديد النتيجة النهائية للحرب في أوكرانيا.

وأضاف بيرنز في نقاش بجامعة جورج تاون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن الآن على الوقت، وأن بإمكانه سحق الأوكرانيين، كما أنه يراهن على إرهاق أوروبا سياسيا وتشيتت انتباه الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن هذه الحسابات الروسية معيبة للغاية شأنها في ذلك شأن قرار شن الحرب على أوكرانيا.

وتابع المسؤول الأميركي أن واشنطن لا تعتقد أن بوتين جاد بشأن المفاوضات لوقف الحرب الدائرة منذ نحو عام.

وبالتزامن، قالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية للجزيرة إن من المهم أن تسيطر أوكرانيا على أجوائها للدفاع عن أراضيها، وإن الولايات المتحدة ستواصل مساعدتها لطرد الروس من أراضيها.

وفي السياق، نقلت صحيفة "بوليتيكو" (Politico) عن مصادر مطلعة أن 4 مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أخبروا لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في إفادة سرية أن من غير المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من استعادة شبه جزيرة القرم -التي ضمتها روسيا عام 2014- في المستقبل القريب.

وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا إن أوكرانيا تطمح لاستعادة القرم بحلول الصيف المقبل في إطار هجمات مضادة تنوي إطلاقها بدعم من الأسلحة الثقيلة التي وافقت القوى الغربية على إرسالها، بيد أن موسكو حذرت من أنها سترد على ذلك بقوة.





هجوم واسع

في هذه الأثناء، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف إن روسيا تخطط لشن هجوم واسع في الذكرى الأولى للحرب التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022.

وأضاف رزنيكوف في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية خلال زيارته باريس أن الهجوم الروسي المتوقع سيتركز في الشرق والجنوب.

وتابع أن التقديرات تشير إلى أن القوات الروسية استدعت الخريف الماضي قرابة نصف مليون جندي وليس 300 ألف كما أعلنت موسكو رسميا، مشيرا إلى وجود حشود كبيرة من القوات الروسية على الحدود.

بدوره، كشف مجلس الأمن القومي الأوكراني أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم واسع خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتفيد تقديرات استخبارية غربية بأن موسكو قد تشن هجوما واسعا في الربيع، ولا يستبعد مسؤولون أوكرانيون أن ينطلق الهجوم من بيلاروسيا شمالا باتجاه العاصمة كييف.

ميدانيا، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية أن الدفاعات الجوية تصدت ليوم الجمعة لهجوم صاروخي أوكراني في بلدة ستارودوبسكي على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الخميس أن قواتها سيطرت على بلدة فاسيليفكا شمال مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك (شرقي أوكرانيا).

وحتى الآن يقول الجيش الأوكراني إنه يصد الهجمات الروسية على باخموت، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقر مجددا أمس الخميس بأن الوضع في الجبهة الشرقية أصبح أكثر صعوبة مع تصاعد هجمات الجيش الروسي الذي يسعى لتطويق باخموت والسيطرة على مناطق أخرى.

وتحاول القوات الروسية تحقيق اختراقات ميدانية في الجبهات المشتعلة شرقا وجنوبا قبل أن تتسلم كييف الدبابات الثقيلة التي وعدها بها حلفاؤها الغربيون.

قمة أوروبية

دبلوماسيا، تعقد اليوم الجمعة في كييف قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بهدف تأكيد الدعم الأوروبي لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وعشية القمة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تستحق أن تبدأ خلال العام الجاري مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي بعد محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين ويمنحهم حافزا للقتال ضد القوات الروسية.

وتأمل كييف أن تشهد القمة إعلانا أوروبيا بشأن تشديد العقوبات على روسيا، ولكن من المستبعد أن يوافق القادة الأوروبيون على تسريع انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وقبيل القمة أعلنت فرنسا أنها ستمد كييف بمدافع هاوتزر إضافية، في حين لم يستبعد الرئيس إيمانويل ماكرون الموافقة على طلب أوكرانيا الحصول على طائرات مقاتلة.

"هزيمة ساحقة"

وفي موسكو، قال ديميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إن إمدادات السلاح للجيش الروسي ستتكثف خلال العام الجاري من أجل إلحاق ما وصفها بهزيمة ساحقة بأوكرانيا.

من جهته، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على ما وصفه بالعدوان الغربي الجديد على روسيا من خلال أوكرانيا.

وقال بوتين خلال مشاركته في فعاليات الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد إن "النازية ظهرت مجددا وتهدد روسيا بالدبابات الألمانية"، في إشارة إلى قرار برلين إمداد كييف بدبابات "ليوبارد 2".

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أمس الخميس أن روسيا ستستخدم بالكامل إمكاناتها على أكمل وجه من أجل الرد على المخاطر في سياق العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس إن الغرب يأمل في إلحاق هزيمة جيوإستراتيجية بروسيا، ورفض ما وصفها بالمزاعم الغربية بأن موسكو ترفض التفاوض بشأن أوكرانيا.

كما توعد لافروف بإبعاد الأسلحة التي وعد بها الغرب أوكرانيا عن الحدود الروسية.