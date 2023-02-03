بعد عزلة طويلة بسبب جائحة كورونا.. الصين تفتح حدودها بالكامل مع هونغ كونغ وماكاو

أعلنت الصين -اليوم الجمعة- أنها ستعيد فتح حدودها بالكامل مع هونغ كونغ وماكاو اعتبارا من الاثنين، بعد عزلة طويلة بسبب جائحة "كوفيد-19″، في خطوة تلغي سياسة تحديد أعداد المسافرين اليوميين عبر الحدود وإلزامية إجراء فحوص "كوفيد-19".

وستُرفع جميع القيود المطبّقة حاليا بدءا من منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي، على أن تستأنف الرحلات المنظمة، حسب ما أعلن مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو.

والتزمت المنطقتان الإداريتان الخاصتان في الصين بسياسة "صفر كوفيد" التي طبّقتها بكين على مدى 3 أعوام تقريبا وأدّت إلى تفريق عائلات ووقف السياحة والتأثير إلى حدّ كبير على الشركات.

واستؤنف السفر عبر الحدود بين هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي في يناير/كانون الثاني بعدما تخلّت بكين فجأة عن سياسة "صفر كوفيد".

وفي مرحلة أولى، سُمح لـ60 ألف شخص بعبور الحدود يوميا في الاتجاهين بشرط تقديم نتيجة سلبية من فحص "كوفيد-19".

وقال جون لي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ إن إعادة الفتح التدريجية هذه حدثت "بطريقة منظمة وآمنة وسلسة".

وستُلغى حصة 60 ألف مسافر يومي، وسيُسمح للأشخاص غير الملقحين ضد كوفيد والآتين من الخارج بالدخول إلى هونغ كونغ، لكن سيتم الحفاظ على شرط تقديمهم فحص "كوفيد-19" خلال فترة مراقبة لضمان إمكانية التحكم بالمخاطر.

وتأمل السلطات في هونغ كونغ تدفق الزوار الذي قد يساعد على تنشيط اقتصاد المدينة المتضررة من الركود من خلال ضخّ السيولة في قطاعي السياحة والتجارة.

ووعدت سلطات هونغ كونغ أمس بتقديم 500 ألف بطاقة طيران مجانية في إطار استعداداتها لاستقبال الزائرين بعد تدابير العزل.