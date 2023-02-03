مكالمة هاتفية بين بايدن والسوداني ودعم الاقتصاد العراقي على رأس الملفات

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن -خلال مكالمة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني- التزام الولايات المتحدة باتفاق الإطار الإستراتيجي مع العراق ودعم اقتصاده.

وتزامنت المكالمة مع اجتماع يعقده وفد من البنك المركزي العراقي مع وفد من البنك الفدرالي الأميركي في مدينة إسطنبول بتركيا، لمناقشة مسألة انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وإعادة السعر إلى قيمته المحددة من قبل الحكومة العراقية.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فقد ناقش بايدن والسوداني برنامج العمل الاقتصادي لرئيس الوزراء، لضمان اقتصاد عراقي يخدم العراقيين "وهذه سياسة تدعمها الولايات المتحدة"، وفق تعبير البيان.

وأشار الرئيس الأميركي إلى الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، والتي تهدف إلى مناقشة المسائل الاقتصادية في العراق بالدرجة الأولى.

وتشهد الأسواق العراقية أزمة كبيرة عقب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي إلى ما دون السعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي، مما أدى لارتباك السوق ومخاوف لدى المواطنين من ارتفاع سعر الدولار أكثر رغم تطمينات الحكومة العراقية بعودة سعر الصرف إلى المستوى المحدد.

ووصل سعر صرف الدولار في الأسواق والبورصات العراقية إلى أكثر من 1700 دينار عراقي لكل دولار، في مؤشر جديد على تنامي أزمة سعر الصرف في العراق رغم الوعود الحكومية وإجراءاتها الأخيرة للحد من ارتفاع سعر الصرف.

وقال البيت الأبيض إن المكالمة التي جرت بين بايدن والسوداني شارك فيها ملك الأردن عبد الله الثاني -الذي يزور واشنطن حاليا- بطلب من بايدن، وناقش خلالها الأطراف الثلاثة أوضاع المنطقة.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد أكد بايدن للسوداني التزام واشنطن بمساعدة بغداد، مؤكدا التزام بلاده باتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين الطرفين.

وأشاد الرئيس الأميركي في المكالمة الهاتفية بمحاولات وجهود رئيس الوزراء العراقي من أجل دعم سيادة واستقلال العراق.

وأوضح البيان أن بايدن والسوداني جددا التزامهما بضمان عدم تهديد تنظيم الدولة الإسلامية الشعب العراقي أو الأمن الإقليمي والدولي مرة أخرى.