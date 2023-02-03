الكرملين يكذّب أنباء عن عرض أميركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا مقابل هذا الشرط

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم الجمعة صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز إلى موسكو، واقتراحه التنازل عن 20% من الأراضي الأوكرانية لروسيا.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الأخبار التي تحدثت عن ذلك هي "تضليل وغير صحيحة"، وفق ما نقلت عنه وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، ونفى أن يكون مدير وكالة الاستخبارات الأميركية قد قام بزيارة سرية إلى موسكو.

وكان نائب ممثل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض نفى التقارير التي تحدثت عن أن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز عرض التنازل عن 20% من أراضي أوكرانيا إلى روسيا مقابل إنهاء الحرب.

من جانبه، امتنع ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة عن التعليق على هذه التقارير، وقال إنه يرفض أن "يعلق على الشائعات" من وسائل الإعلام، وفق ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

وتعد الولايات المتحدة الحليف الأبرز لأوكرانيا، وساهمت في دعمها في الحرب مع روسيا المستمرة منذ نحو عام عن طريق تقديم دعم مادي وعسكري كبير.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن سياسيين ألمان أن الجانب الأميركي عرض في يناير/كانون الثاني الماضي على كييف وموسكو خطة "تسوية سلمية" لإنهاء الصراع.

وتضمنت الخطة نقل "حوالي 20% من أراضي أوكرانيا" إلى روسيا، والتي يمكن أن تكون مساوية تقريبا لمساحة إقليم دونباس الذي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على معظم مساحته.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 بدأت روسيا حربا على أوكرانيا لا تزال مستمرة تبعها رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى تحالفات وتكتلات دولية مثل حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.