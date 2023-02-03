الخارجية الأميركية: قطر شريك لا غنى عنه

أثنى المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على الشراكة الأميركية مع قطر، معتبرا أنها شريك لا غنى عنه.

وأكّد برايس -خلال مؤتمر صحفي- أن الدوحة تمثل قوة لتحقيق الاستقرار والتكامل في المنطقة.

وقال المسؤول الأميركي إن بلاده تقدّر بشدة الدور الذي لعبته قطر في المقاربة الأميركية بأفغانستان، علما بأن قطر كانت قد استضافت الأفراد الذين غادروا أفغانستان منذ انتهاء الوجود العسكري الأميركي هناك في أغسطس/آب 2021.

وأضاف برايس أن الشراكة الأميركية مع قطر "تتجاوز النهج المشترك تجاه أفغانستان، إذ إنها تمثل قوة لتحقيق الاستقرار والتكامل الأوسع عبر المنطقة، ونعمل معها على أولويات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف".