9 أعاصير مدمرة تجتاح السهول الأميركية وتوقع إصابات وتقطع الكهرباء عن عشرات آلاف المباني

اجتاحت سلسلة من الأعاصير ولايتي أوكلاهوما وكنساس الأميركيتين لتترك وراءها مسارا من المباني والسيارات التي لحقت بها أضرار، وتسفر عن وقوع إصابات وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات.

وقالت الشرطة في نورمان بولاية أوكلاهوما إن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم جراء العواصف التي اجتاحت المدينة -التي يبلغ عدد سكانها 128 ألف نسمة- وأماكن قريبة منها في نحو الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي الأحد (-6 ساعات غرينتش)، وأوضحت أنه لا توجد إصابات خطيرة تهدد الحياة.

وأظهرت لقطات فيديو وصور للدمار -جاءت في نشرات الأخبار المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي- سقوط خطوط كهرباء وسط الطرق وتناثر الحطام إلى أحياء مجاورة وتطاير أسطح المباني.

وأشارت الشرطة إلى أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب سقوط أعمدة الكهرباء والحطام، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن الكهرباء انقطعت عن نحو 12 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء أوكلاهوما.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنها تلقت بلاغات عن 9 أعاصير في كنساس وأوكلاهوما.

ويأتي الطقس القاسي بعد أيام من اجتياح عاصفة شتوية مناطق السهول الأميركية والغرب الأوسط والبحيرات العظمى. وأفاد موقع "باور أوتيدج دوت يو إس" بأن أكثر من 130 ألف منزل وشركة في ميشيغان ظلت من دون كهرباء حتى الاثنين.

وسجلت التوقعات الجوية الاثنين رياحا تصل سرعتها إلى 177 كيلومترا/الساعة في السهول الأميركية، إلى جانب عواصف شتوية قوية في كاليفورنيا ومنطقة الغرب الأوسط العليا ونيوإنغلاند.

وقضت مناطق في كاليفورنيا عطلة نهاية الأسبوع وهي تتعامل مع الثلوج الكثيفة على المرتفعات، ومع الأمطار والبَرَد في الأراضي المسطحة، ومع درجات حرارة وصلت إلى حد التجمد في أجزاء من الولاية المعروفة بطقسها المعتدل.