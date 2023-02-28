وفاة القيادي السابق بجماعة الإخوان كمال الهلباوي

توفي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب كمال الهلباوي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاما في لندن بعد أيام من معاناة مع المرض.

وأعلن عمرو الهلباوي عبر صفحته في فيسبوك وفاة والده.

وأمس الاثنين، ذكر أحمد الهلباوي، عبر صفحته بفيسبوك، أن عمه كمال الهلباوي "يواجه مرضا شديدا" قبل أن يعلن وفاته مساء اليوم الثلاثاء.

وكمال الهلباوي من مواليد 1939، وشغل مناصب سابقة عدة من بينها المتحدث باسم جماعة الإخوان في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا.

واستقال الهلباوي في مارس/آذار 2012 من التنظيم على خلفية اعتراضات على مواقف للجماعة بمصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد نحو 30 عاما في السلطة.

كما شارك في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي خرجت ضد الإخوان والرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وأيد الهلباوي الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في 2014، والتقاه بقصر الرئاسة مع آخرين.

وكان عضوا بلجنة الخميس لتعديل الدستور آنذاك وبمجلس حقوق الإنسان، قبل أن يغادر مصر قبل سنوات مختلفا مع النظام، ومطالبا بعقد مصالحة سياسية بالبلاد.