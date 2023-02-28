وسط تقارير عن أزمة غذاء.. زعيم كوريا الشمالية يأمر "بتغيير جذري" في الإنتاج الزراعي

أفادت وسائل إعلام رسمية -اليوم الثلاثاء- بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا مسؤولي الحكومة إلى إحداث "تغيير جذري" في الإنتاج الزراعي، وسط تقارير عن "نقص خطير" في الغذاء بالبلاد.

وخلال اليوم الثاني من اجتماع حزبي لمناقشة التنمية الزراعية، قال كيم إن تحقيق أهداف إنتاج الحبوب هذا العام أولوية قصوى، مشددا على أهمية استقرار الإنتاج الزراعي.

وأضاف الزعيم الكوري أن التغييرات يجب أن تحدث في السنوات القليلة المقبلة، من دون أن توضح التقارير الإعلامية الإجراءات التي ستتخذها البلاد.

وتأتي تصريحات كيم وسط تقارير عن تزايد مشكلات نقص الغذاء في البلاد، غير أن بيونغ يانغ تنفي المزاعم بشأن عدم قدرتها على توفير الغذاء للمواطنين.

وجاء اجتماع اللجنة المركزية بعد شهرين فقط من الاجتماع السابق الذي ركز أيضًا على القضايا الزراعية. وعادة ما تعقد مثل هذه الاجتماعات مرة أو مرتين في السنة.

وتواجه كوريا الشمالية المسلحة نوويا صعوبات منذ فترة طويلة في توفير الغذاء في ظل عقوبات مفروضة عليها بسبب برامج أسلحتها.

يشار إلى أن كوريا الشمالية تعرضت لعدة مجاعات، وتسببت إحداها في مصرع مئات الآلاف من المواطنين خلال التسعينيات.