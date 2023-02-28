نحو 40 ألف سوري يعودون إلى وطنهم من تركيا بعد الزلزال

أفادت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، بأن نحو 40 ألف سوري عادوا من المناطق المتضررة في تركيا بسبب الزلزال إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، بعد أن خففت أنقرة القيود المفروضة على تحركاتهم.

وقال المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مازن علوش، إن السوريين دخلوا عبر 4 معابر حدودية تسيطر عليها جماعات مسلحة سورية معارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف علوش أن نحو 13 ألفا و500 سوري دخلوا عبر معبر باب الهوى وما يقرب من 10 آلاف دخلوا عبر معبر جرابلس ونحو 7 آلاف عبر معبري باب السلام وتل أبيض حتى أمس الاثنين.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع التركية لرويترز أن "عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ 40 ألفا".

في حين قالت الأمم المتحدة إن العديد من اللاجئين السوريين عادوا للاطمئنان على أقاربهم في أعقاب الزلزال المدمر، مضيفة أن نحو 4 ملايين شخص يعيشون في شمال غرب سوريا يعتمد معظمهم على المساعدات حتى قبل وقوع الزلزال الأخير.

وفجر السادس من فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وآلاف من الهزات الارتدادية، مما أدى لمقتل أكثر من 50 ألف إنسان.