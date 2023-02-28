شاهد.. إعادة افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بعد ترميمه

بعد سنوات من أعمال التجديد، شهدت مصر إعادة افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله أحد أبرز المساجد التاريخية والذي يقع في القاهرة القديمة، ويعد ثاني أكبر المساجد في القاهرة بعد مسجد أحمد ابن طولون.

وبدأ مشروع تجديد المسجد التاريخي في عام 2017 بميزانية تصل إلى 85 مليون جنيه مصري (حوالي 2.8 مليون دولار)، وتم إعادة افتتاحه أمس الاثنين الموافق 27 فبراير/شباط.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد تم التجديد بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار وطائفة البهرة الشيعية، وشمل أيضا أعمال صيانة لدرء الأخطار وحماية جدران المسجد من تأثير الرطوبة والأملاح، حسبما قال مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وكانت عملية بناء المسجد التاريخي قد بدأت في عام 380 هجرية (990 ميلادية) على يد العزيز بالله الخليفة الخامس في الدولة الفاطمية، ثم استأنف ابنه الحاكم بأمر الله بناءه في عام 393 هجرية (1003 ميلادية) لـ10 سنوات، وافتتح في عام 403 هجرية (1012 ميلادية).