السودان.. قتيل برصاص الشرطة في الخرطوم خلال مظاهرات رافضة للاتفاق الإطاري

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن قتيلا سقط خلال احتجاجات اليوم الثلاثاء في العاصمة الخرطوم، ليصل العدد الإجمالي للقتلى منذ إجراءات أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 125.

وأفادت اللجنة الطبية، في بيان، بأنه لم يتم -حتى الآن- التعرف على بيانات القتيل الذي سقط خلال مشاركته في مظاهرات بمنطقة شرق النيل شرقي الخرطوم، مضيفة أنه أصيب بعيار ناري أطلقته "قوات السلطة".

وفي تطور لاحق، قالت الشرطة السودانية إنها اتخذت إجراءات فورية ضد أحد عناصرها لأنه أطلق النار على أحد المتظاهرين وأسقطه قتيلا، لكنها أضافت أن المتظاهرين استخدموا عنفا مفرطا في مواجهة قوات الأمن في محلية شرق النيل.

ونقلت وكالة الأناضول أن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات جديدة بالعاصمة الخرطوم احتجاجا على "الاتفاق الإطاري" الموقَّع بين المدنيين والعسكريين.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، دعت للمشاركة في تظاهرات في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكريين عن الحياة السياسية بالبلاد، ورفض أي تسوية سياسية بين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.





إجراءات البرهان

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.