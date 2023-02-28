أكدت مبدأ "صين واحدة".. بكين تحذر واشنطن من عواقب سياستها بشأن تايوان

قالت الخارجية الصينية إن عواقب حقيقية ستترتب على رفض الولايات المتحدة تغيير مسارها بشأن تايوان.

وأكدت الخارجية على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن مبدأ "صين واحدة" أساس مهم لإقامة علاقات دبلوماسية معها، مشيرة إلى عواقب حقيقية إذا سارت واشنطن في المسار الخطأ، وفق تعبيرها.

وأشارت كذلك إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن تايوان واصفة إياها "بالسخيفة وغير المسؤولة إلى حد بعيد".

وكان بلينكن قد حذر في وقت سابق من أن الصين ربما تكون بصدد تسريع إطارها الزمني لغزو محتمل لتايوان.

وترى الصين أن تايوان الديمقراطية جزء من أراضيها، وفي عهد الرئيس شي جين بينغ كثفت بكين ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايوان لأن حكومتها المنتخبة حاليا تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة وليست جزءا من "الصين الواحدة".

وقبل أسبوع، تعهدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون بتعزيز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك للحد من "التوسع الاستبدادي"، في إشارة إلى رغبة الصين ضم تايوان لها، بينما اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين القادة التايوانيين "بالاستفزاز"، محذرا من أن "أي مخطط انفصالي" يعتمد على قوات أجنبية لن ينجح أبدا.

كما عبرت الصين مرارا عن معارضتها الشديدة لأي اتصال رسمي أو عسكري بين الولايات المتحدة وتايوان". ودعت بكين واشنطنَ إلى وقف تدخلاتها في شؤون تايوان ووقف إثارة التوتر في مضيق تايوان.