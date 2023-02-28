رأيها حاسم لقرار بايدن.. السيدة الأميركية الأولى تؤيد ترشح زوجها في 2024

قالت جيل بايدن السيدة الأميركية الأولى إن زوجها الرئيس جو بايدن ينوي الترشح لفترة ثانية مدتها 4 سنوات وإنها تؤيد ذلك تماما، لكن لم يصدر بعد أي إعلان رسمي بهذا الشأن.

وأضافت جيل في رد على سؤال من شبكة "سي إن إن" (CNN) إنها تتوقع أن يعلن بايدن (80 عاما) إطلاق حملة للرئاسة.

وتابعت السيدة الأولى، التي يعد رأيها حاسما في خطط الرئيس حتى عندما يتشاور مع مجموعة من المستشارين المقربين، "أنا أؤيدها تماما بالطبع".

وفي وقت سابق، أدلت جيل بايدن بتصريحات أقوى من ذلك لوكالة أسوشيتد برس، حين سألت إن كان زوجها سيترشح مجددا، فقالت "كم مرة عليه أن يقولها حتى تصدقوه؟".

وما زالت مسألة ترشح بايدن عام 2024 محل نقاش بين الديمقراطيين، وسيكون ترشحه اختبارا لمدى تقبّل الناخبين الأميركيين لمنحه 4 سنوات أخرى في المنصب وهو أكبر الرؤساء سنا في تاريخ البلاد.

وصرح بايدن مرارا بأنه ينوي الترشح لفترة رئاسية ثانية رافضا ما يثار من جدل بشأن عمره، لكنه لم يصدر بعد إعلانا رسميا.

وقال لشبكة "إيه بي سي" (ABC) إن "هناك أمورا كثيرة أخرى يتعين علينا إنهاؤها على المدى القريب قبل أن أبدأ الحملة".

وذكر بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه سيقرر في أوائل عام 2023 ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى.