الخارجية التونسية تدعو البعثات الدبلوماسية لعدم التدخل في شأنها الداخلي

دعت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية، مستندة في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات معارضة تم توقيفها مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيان "تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وجاء موقف الوزارة "على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبع بعض الأشخاص على خلفية اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين التقوا دبلوماسيين وممثلين لدول أجنبية في تونس.

تهم تخابر

وكانت الأمينة العامة لحزب "حراك تونس الإرادة" وعضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة لمياء الخميري أعلنت، الاثنين، أنه يوجد في ملفات المتهمين بـ"التآمر على أمن الدولة" ذكر لـ"سفراء دول عظمى (لم تسمهم) سابقين وحاليين وقائم بأعمال دولة عظمى تخابر معهم المتهمون".

وتساءلت الخميري خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة مستنكرة "إذا كان هناك تخابر لماذا لم تتخذ الدولة التونسية أي قرار ولو احتجاج صغير؟".

وتابعت "إذا ثبت أن دبلوماسيين لا يقومون بالعمل الدبلوماسي ويتخابرون لماذا لم يتم طردهم؟… الأمر يتعلق بفبركة ملف لا أكثر ولا أقل".





وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه يتابع التطورات في تونس بقلق بالغ، مشيرا إلى أنها تمر بتعقيدات عديدة.

وأضاف الاتحاد أنه يأمل أن تستطيع السلطات إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد.

كما أشار إلى أن ملف تونس سيناقش في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في بروكسل في مارس/آذار القادم.