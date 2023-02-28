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الموظفة النائمة بمقر تويتر عقب فصلها: العمل الشاق كان خطأ

إستر كروفورد مديرة إدارة المنتجات بموقع تويتر قبل فصلها من العمل (مواقع التواصل)
28/2/2023

شهدت شركة تويتر جولة جديدة من تسريح العاملين، شملت إستر كروفورد مديرة إدارة المنتجات بالشركة التي انتشرت صورتها العام الماضي وهي نائمة في مكان عملها بمقر الشركة بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكانت كروفورد واحدة من المديرين التنفيذيين الذين كانوا مسؤولين عن خدمة الاشتراك للحصول على علامة التوثيق، وعقب قرار الإدارة بفصلها غردت قائلة "أسوأ ما يمكن أن تحصل عليه.. هو أن تفاؤلي أو عملي الجاد كان خطأ".

وعقب شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك لمنصة تويتر في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اشتهرت كروفورد بكتابتها منشورا انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي قائلة "الموظفون يضطرون أحيانًا إلى النوم بمقر العمل من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم التكليفات".

وظهرت كروفورد وهي نائمة على الأرض بين طاولة وبعض الكراسي، في ما يشبه غرفة اجتماعات، مع وضع غطاء نوم على عينيها تحت أضواء المكتب.

ورأى البعض حينها أن الموظفة كانت خائفة من أن يطالها الفصل وكانت تنشر بنشاط تحديثات حول الخطط الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي.

وغردت كروفورد وقتها قائلة "إيلون على استعداد لتجربة الكثير من الأشياء، الكثير منها سيفشل، والبعض الآخر سينجح. والهدف هو إيجاد المزيج الصحيح من التغييرات الناجحة لضمان صحة ونمو الأعمال على المدى الطويل".

وفي وقت متأخر من ليلة السبت الماضي تلقى بعض الموظفين المفصولين، بينهم كروفورد، رسالة إلكترونية بإنهاء عملهم بالشركة، بينما غرد آخرون بأنهم اكتشفوا طردهم بعد فشلهم في الوصول إلى النظام الداخلي للشركة.

وتعد منصة تويتر التي أُسست عام 2006، إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعي حيث وصلت اليوم إلى أكثر من 100 مليون مستخدم نشط، وتُنشر عليها أكثر من 500 مليون تغريدة يوميا.

وبعد أسبوع من شرائها في صفقة قيمتها 44 مليار دولار، قرر الملياردير الأميركي إيلون ماسك أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسريح نحو نصف عدد موظفي الشركة العملاقة أي حوالي 3700 موظف من بين 7500.

ومن أبرز من تم تسريحهم كل من ألفونزو فونز تيريل وديفاريس براون اللذين يعملان حاليا على منصة وسائط اجتماعية تسمى "سبل" (Spill) ويروجان لها لتكون بديلا لتطبيق تويتر.

وفي 18 فبراير/شباط الجاري أغلقت تويتر اثنين من مكاتبها الثلاثة في الهند، حسبما أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg)، الذي أشار إلى طرد أكثر من 90% من موظفي الشركة العاملين بالهند العام الماضي.

وأمرت الشركة الشهر الماضي بتخفيض ما لا يقل عن 12 مسمى وظيفيا على الأقل في مكاتب دبلن وسنغافورة كجزء من إجراءات خفض التكاليف.

وسبق أن برر ماسك قرار الفصل وتسريح الموظفين بالخسارة التي تلحق بالمنصة، مغردا "لم يكن هناك خيار آخر للأسف أمام تويتر غير تخفيضها عدد موظفيها وهي تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا".

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية