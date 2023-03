الموظفة النائمة بمقر تويتر عقب فصلها: العمل الشاق كان خطأ

شهدت شركة تويتر جولة جديدة من تسريح العاملين، شملت إستر كروفورد مديرة إدارة المنتجات بالشركة التي انتشرت صورتها العام الماضي وهي نائمة في مكان عملها بمقر الشركة بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكانت كروفورد واحدة من المديرين التنفيذيين الذين كانوا مسؤولين عن خدمة الاشتراك للحصول على علامة التوثيق، وعقب قرار الإدارة بفصلها غردت قائلة "أسوأ ما يمكن أن تحصل عليه.. هو أن تفاؤلي أو عملي الجاد كان خطأ".

The worst take you could have from watching me go all-in on Twitter 2.0 is that my optimism or hard work was a mistake. Those who jeer & mock are necessarily on the sidelines and not in the arena. I’m deeply proud of the team for building through so much noise & chaos. 💙 — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) February 27, 2023

وعقب شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك لمنصة تويتر في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اشتهرت كروفورد بكتابتها منشورا انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي قائلة "الموظفون يضطرون أحيانًا إلى النوم بمقر العمل من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم التكليفات".

وظهرت كروفورد وهي نائمة على الأرض بين طاولة وبعض الكراسي، في ما يشبه غرفة اجتماعات، مع وضع غطاء نوم على عينيها تحت أضواء المكتب.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

ورأى البعض حينها أن الموظفة كانت خائفة من أن يطالها الفصل وكانت تنشر بنشاط تحديثات حول الخطط الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي.

وغردت كروفورد وقتها قائلة "إيلون على استعداد لتجربة الكثير من الأشياء، الكثير منها سيفشل، والبعض الآخر سينجح. والهدف هو إيجاد المزيج الصحيح من التغييرات الناجحة لضمان صحة ونمو الأعمال على المدى الطويل".

I love my family and I’m grateful they understand that there are times where I need to go into overdrive to grind and push in order to deliver. Building new things at Twitter's scale is very hard to do. I'm lucky to be doing this work alongside some of the best people in tech. 💙 — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

وفي وقت متأخر من ليلة السبت الماضي تلقى بعض الموظفين المفصولين، بينهم كروفورد، رسالة إلكترونية بإنهاء عملهم بالشركة، بينما غرد آخرون بأنهم اكتشفوا طردهم بعد فشلهم في الوصول إلى النظام الداخلي للشركة.

Waking up to find I’ve been locked out of my email. Looks like I’m let go. Now my Revue journey is really over 🫡 — Martijn (@mdekuijper) February 26, 2023

وتعد منصة تويتر التي أُسست عام 2006، إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعي حيث وصلت اليوم إلى أكثر من 100 مليون مستخدم نشط، وتُنشر عليها أكثر من 500 مليون تغريدة يوميا.

وبعد أسبوع من شرائها في صفقة قيمتها 44 مليار دولار، قرر الملياردير الأميركي إيلون ماسك أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسريح نحو نصف عدد موظفي الشركة العملاقة أي حوالي 3700 موظف من بين 7500.

ومن أبرز من تم تسريحهم كل من ألفونزو فونز تيريل وديفاريس براون اللذين يعملان حاليا على منصة وسائط اجتماعية تسمى "سبل" (Spill) ويروجان لها لتكون بديلا لتطبيق تويتر.

وفي 18 فبراير/شباط الجاري أغلقت تويتر اثنين من مكاتبها الثلاثة في الهند، حسبما أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg)، الذي أشار إلى طرد أكثر من 90% من موظفي الشركة العاملين بالهند العام الماضي.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day. Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

وأمرت الشركة الشهر الماضي بتخفيض ما لا يقل عن 12 مسمى وظيفيا على الأقل في مكاتب دبلن وسنغافورة كجزء من إجراءات خفض التكاليف.

وسبق أن برر ماسك قرار الفصل وتسريح الموظفين بالخسارة التي تلحق بالمنصة، مغردا "لم يكن هناك خيار آخر للأسف أمام تويتر غير تخفيضها عدد موظفيها وهي تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا".