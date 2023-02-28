البيروفيون يتجهون إلى العاصمة ليما لمعاودة المظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي

غادر مئات البيروفيين أمس الاثنين مناطق في جبال الأنديز متجهين إلى العاصمة ليما لمعاودة المظاهرات المطالبة باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، التي أسفرت عن سقوط 48 قتيلا.

وهذه هي أولى الرحلات الجماعية التي تنظم منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي عندما توافد الآلاف من مناطق الأنديز إلى العاصمة للمطالبة باستقالة رئيسة البلاد.

وفي مدينة جولياكا جنوبي البيرو اتسمت المواجهات التي وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي بين القوى الأمنية والمتظاهرين بعنف كبير عندما قتل 18 مدنيا وأصيب شرطي بجروح. الأمر الذي دفع المدعي العام في البلاد إلى فتح تحقيق حول تحرك القوى الأمنية آنذاك.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع البيروفية -لإذاعة محلية- أن تحقيقا داخل الشرطة يُجرى الآن حول طريقة تعامل القوى الأمنية مع المظاهرات المناهضة للحكومة.

واندلعت الاحتجاجات ضد بولوارتي بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به.

وتعد الاشتباكات التي بدأت في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي أسوأ تفجر للعنف في بيرو منذ أكثر من 20 عاما.