استيرادها ثغرة أمن قومي.. الجيش الأميركي عاجز عن إيجاد مصدر داخلي للرقائق الإلكترونية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) عن وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو قولها إن الولايات المتحدة تشتري أكثر من 90% من الرقائق الإلكترونية المتقدمة من تايوان، وهي ثغرة أمن قومي لا يمكن الدفاع عنها.

وأضافت ريموندو أن كل قطعة من المعدات العسكرية المتطورة وكل طائرة من دون طيار وكل قمر صناعي يعتمد على هذه الرقائق.

كما نقلت الصحيفة عن وثيقة أميركية قولها إن الجيش الأميركي غير قادر حاليا على الحصول على رقائق متطورة من مصدر داخلي، مما يجعل الأنظمة العسكرية الحساسة عرضة لاضطراب الإمداد.





المزود الرئيسي

وكان تقرير نشرته الجزيرة نت قد أشار إلى أن تايوان تمثل نحو 92% من الإنتاج العالمي لصناعة أشباه الموصلات بدقة أقل من 10 نانومترات، مما يجعلها المزود الرئيسي للغالبية العظمى من الرقائق التي تشغل أكثر الأجهزة تقدما في العالم، بدءا من هواتف "آيفون" (iPhone) لشركة "آبل" (Apple) وحتى الطائرات المقاتلة "إف-35" (F-35)، وتعتبر شركة "تي إس إم سي" (TSMC) الأولى في العالم بهذا المجال.

وتوجد الرقائق التي تصنعها شركة "تي إس إم سي" في كل شيء تقريبا مثل الهواتف الذكية، ومنصات الحوسبة عالية الأداء، والحواسيب المكتبية واللوحية، والخوادم، ومنصات الألعاب، والأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، والإلكترونيات الاستهلاكية الرقمية، والسيارات، وتقريبا كل أنظمة الأسلحة التي بنيت في القرن الـ21. وحوالي 60% من الرقائق التي تصنعها شركة "تي إس إم سي" هي لشركات أميركية.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إلغاء تراخيص التصدير الصادرة من الموردين الأميركيين لشركة "هواوي" (Huawei) الصينية للاتصالات.

وأضافت الصحيفة أن الموضوع قيد الدراسة هو جزء من تشديد أوسع لتجارة التكنولوجيا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.