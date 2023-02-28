إسرائيل تدعو ألمانيا لتحرك حاسم ضد إيران وبرلين تجدد التزامها بأمن تل أبيب

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ألمانيا إلى تحرك حاسم ضد إيران وبرنامجها النووي، فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها وإسرائيل تتشاطران القلق حيال "التصعيد النووي المتواصل" لإيران.

وخلال لقاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين قال كوهين اليوم الثلاثاء "هذا هو الوقت المناسب للشروع في خطوات، هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

ورد كوهين على سؤال قائلا إن هناك خيارين للتعامل مع إيران، وهما طرح عقوبات، وخيارات عسكرية على الطاولة، متابعا "الآن هو الوقت المناسب للعمل على هاتين الخطوتين"، وطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

أمن إسرائيل

من جانبها، أكدت بيربوك الصداقة القائمة بين ألمانيا وإسرائيل، وقالت إن برلين ملتزمة بمسؤوليتها حيال أمن إسرائيل "ويمكن لإسرائيل أن تعتمد على ذلك بشكل دائم"، لافتة إلى تحركات ألمانيا على صعيد السياسة الخارجية، ومن ذلك ما يتعلق بإيران.

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أن "نظام إيران لا يقمع مواطنيه بأكثر الطرق وحشية وحسب، بل إنه يهدد أيضا الاستقرار في المنطقة"، على حد قولها.

كما أشارت إلى أن "ما يوحد كلينا هو القلق حيال التصعيد النووي من جانب إيران وحيال الأنباء الأخيرة عن التخصيب المرتفع للغاية لليورانيوم، وليس هناك أي تبرير مدني معقول لمثل هذه الدرجة العالية من التخصيب، لا ينبغي لإيران أن تمتلك قنبلة نووية".

يذكر أن المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي 2015 متعثرة منذ عدة شهور.