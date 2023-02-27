أمير قطر ورئيس وزراء مصر يبحثان تعزيز التعاون ومستجدات إقليمية

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري -اليوم الاثنين- رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد المرافق له.

وأفاد الديوان الأميري في بيان بأن الجانبين بحثا تعزيز التعاون بين البلدين وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المقابلة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.

سمو الأمير المفدى يستقبل دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/1KbKzeOAJU pic.twitter.com/e1J19DXFKv — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 27, 2023

وفي سياق متصل، بدأ رئيسا وزراء مصر وقطر جلسة مباحثات ثنائية، وفق وسائل إعلام مصرية.

وستشهد جلسة المباحثات توقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون الثنائي وبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري أمس الأحد.

ويضم الوفد الذي يترأسه مدبولي وزراء التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وهذه أول زيارة يجريها رئيس وزراء مصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة صيف 2014.