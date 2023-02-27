منهم مديرو إنتاج وخبراء بيانات ومهندسون.. تويتر تسرح 10% من قوتها العاملة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) مساء أمس الأحد بأن شركة "تويتر" (Twitter)، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، سرحت ما لا يقل عن 200 موظف أو نحو 10% من قوتها العاملة.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطلعين قولهم إن تخفيض الوظائف شمل مديري إنتاج وخبراء في مجال البيانات، بالإضافة إلى عديد من المهندسين الذين يعملون لتطوير ودعم تكنولوجيا التعليم الإلكتروني.

وهذه الخطوة هي أحدث جولة لتخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن الملياردير الأميركي، في وقت سابق من العام الجاري، أن شركة تويتر لديها نحو 2300 موظف، ردا على تقرير لقناة "سي إن بي سي" (CNBC) ذكرت فيه أن عدد الموظفين في الشركة انخفض إلى 1300 موظف.

وبدأت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها والتي كان يعمل فيها 7500 موظف، سلسلة من عمليات التسريح في كل أنحاء العالم منذ أن استحوذ عليها ماسك مقابل 44 مليار دولار.

وكانت رُفعت دعوى قضائية جماعية على تويتر من موظفيها، الذين جادلوا بأن الشركة تجري عمليات تسريح جماعي من دون تقديم إشعار مسبق قبل 60 يوما، في انتهاك للقانون الفدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا.