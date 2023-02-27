ليبيا.. المبعوث الأممي يطلق مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات في 2023

أطلق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الاثنين مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد خلال العام الجاري.

وقال باتيلي -في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي- "استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023".

وأوضح أنه يعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا للدفع قدما بالتوافق على الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.

وقال المبعوث الأممي إن "النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية. ولا يسع المرء إلا القول إن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام".

وشدد على ضرورة أن يتصدر حل أزمة الشرعية أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم.

وأكد باتيلي أنه إلى اليوم لم ينجح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأشار إلى أن تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتطلب توافقا وطنيا واسعا ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين.

وتمرّ ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ولحلّ الأزمة وبمبادرة أممية، يُجري مجلس النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ عام للتوافق على "قاعدة دستورية" تقود البلاد إلى انتخابات.