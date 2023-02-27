الأولى من نوعها.. وزير الخارجية السعودي يزور أوكرانيا ويوقع اتفاقية بـ400 مليون دولار وأميركا ترحب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -أثناء استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كييف- إن الزيارة التي تعد الأولى من نوعها ستوفر زخما جديدا بين البلدين، ورحب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون كيربي بزيارة فيصل بن فرحان لكييف، معتبرا الزيارة تمثل خطوة مهمة.

وشكر زيلينسكي وزير الخارجية السعودي على دعم بلاده السلام وسيادة أوكرانيا وسلامتها.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي وعربي إلى أوكرانيا منذ انطلاق الحرب يوم 24 فبراير/شباط 2022.

وبدأت الحرب بعملية عسكرية روسية ما زالت متواصلة وسط مساعٍ دولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام.

من جهتها، قالت الخارجية السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- إن الوزير جدد حرص المملكة ودعمها كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية سياسيا، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة حريصة على الوصول إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا، وهي تعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الخارجية حضر مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك في كييف مراسم التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا، بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.

وأضافت أن الاتفاقية تتضمن برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، كما تتضمن مذكرة التفاهم تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار منحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية لصالح أوكرانيا.

ترحيب أميركي

من جهته، رحب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون كيربي بزيارة وزير الخارجية السعودي لكييف ولقائه مسؤولين أوكرانيين.

وقال كيربي إن السعودية شريك إستراتيجي على مدى 8 عقود، وإن مبادرة دعمها لأوكرانيا تمثل خطوة مهمة.

وأشار إلى أن المبادرة السعودية تجاه أوكرانيا إيجابية، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الشراكة الأميركية السعودية خلال الأشهر المقبلة.

كما أوضح كيربي أن الإدارة الأميركية تركز على أن تخدم علاقاتها مع السعودية مصالح الولايات المتحدة.