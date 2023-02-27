اتهمت واشنطن بتهديد السلام.. الصين تعارض بشدة تحليق طائرة استطلاع أميركية فوق مضيق تايوان

اتهمت الصين الولايات المتحدة بتهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان بعد مرور دورية بحرية أميركية وتحليق طائرة استطلاع عسكرية في الممر المائي الحساس اليوم الاثنين.

وقال الجيش الصيني -في بيان قصير- إن "تصرفات الجانب الأميركي تتدخل عمدا في الوضع الإقليمي وتعطله وتهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان، إننا نعارض ذلك بشدة".

وأوضح أنه يراقب من كثب الطائرات التي تستخدم أيضا في مهام مضادة للغواصات أثناء تحليقها عبر المضيق، مؤكدا أن قواته في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات وتدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.

وتعارض بكين المهمات العسكرية الأميركية والسفن الحربية التي تمر في المضيق، وتقول إن "لها حقوقا سيادية وسلطة قضائية" على الممر المائي الذي يفصل الصين عن تايوان، لكن واشنطن تقول إنه ممر مائي دولي.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إن مثل هذه المهام تظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان موجز لها، إن طائرة الاستطلاع العسكرية حلقت في اتجاه جنوبي عبر المضيق.

وقالت الوزارة إن القوات التايوانية تعقبت الطائرة وهي تحلق عبر المضيق، مشيرة إلى أن الوضع طبيعي.

وصعّدت الصين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة في السنوات الثلاث الماضية في الوقت الذي تسعى فيه لمحاولة إجبار تايوان على قبول سيادة بكين، بينما تقول حكومة تايوان إن سكان الجزيرة فقط هم من يمكنهم تقرير مستقبلهم ولن تستسلم للتهديدات.

وتعد واشنطن أهم داعم دولي وبائع أسلحة لتايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، وهو ما يمثل مصدر إزعاج دائم في العلاقات الصينية الأميركية.