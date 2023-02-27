تركيا.. مقتل شخص وإصابة العشرات جراء زلزال جديد في ملاطية

أعلنت السلطات التركية وفاة شخص واحد وإصابة 69 آخرين وانهيار عدد من المباني جراء زلزال جديد ضرب ولاية ملاطية جنوب شرقي البلاد، في وقت لا تزال فيه عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض مستمرة من آثار الزلزال الذي أصاب البلاد قبل 3 أسابيع.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن الزلزال وقع بقوة 5.6 درجات في ملاطية، ظهر اليوم الاثنين، ومركزه منطقة يشيل يورت، بينما قدر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال بـ 5.2 درجات.

وقال رئيس "آفاد" يونس سيزر -في مؤتمر صحفي- إنه جرى إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى 5 مباني.

وقد تمكنت الفرق من إنقاذ شخص من تحت أنقاض أحد المباني بعد 1.5 ساعة من وقوع الزلزال.

ووقع زلزال ملاطية بعدما ضرب زلزال بقوة 5 درجات ناحية غول باشي بمحافظة أدي يمان جنوبي البلاد، صباح اليوم.





وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي كان مركزه في كهرمان مرعش إلى 44 ألفا و374، حتى مساء أمس الأحد.

ولفت رئيس الإدارة يونس سيزر إلى تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلزال، وقال إن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، وإن التركيز حاليا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

وأوضح أن الجهود مستمرة بزخم كبير لنصب الخيم والحاويات السكنية والمنازل الدائمة لضحايا الكارثة.

وكان وزير العدل بكير بوزداغ قد أعلن اعتقال 184 شخصا، وملاحقة نحو 600 بتهمة الإهمال في ملفات المباني التي انهارت بفعل الزلزال، والتي تجاوزت 160 ألف مبنى.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن من بين الموقوفين رئيس بلدية نورداغي بولاية غازي عنتاب.