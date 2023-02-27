تسلسل زمني منذ 2015.. البحر المتوسط يلتهم آلاف المهاجرين

لقي عشرات المهاجرين حتفهم أمس الأحد بعد غرق قارب قبالة سواحل جنوب إيطاليا في أحدث كارثة بحرية، وأعلنت الأمم المتحدة تسجيل أكثر من 20 ألف وفاة واختفاء وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2015؛ مما يجعله أخطر طرق عبور المهاجرين حول العالم.

وفي ما يلي تسلسل زمني لبعض أسوأ حوادث غرق القوارب في المنطقة على مدى السنوات الثماني الماضية، وفقا لبيانات مشروع المهاجرين المفقودين التابع للأمم المتحدة.

ويرتبط عدد الوفيات بالجثث التي تنتشلها السلطات، ويحدد الناجون غالبا عدد الأشخاص الذين يمكن عدّهم في عداد المفقودين، وفي معظم الحالات تفترض السلطات أن هؤلاء المفقودين قد لاقوا حتفهم.

2023

26 فبراير/شباط: وفاة العشرات ونجاة 81 في حادث تحطم قارب كانوا على متنه بالقرب من بلدة كروتوني الساحلية جنوبي إيطاليا.

14 فبراير/شباط: وفاة 18 وفقدان 55 ونجاة 7 في حادث غرق قارب شرق مدينة قصر الأخيار في ليبيا.

2022

18 يونيو/حزيران: وفاة 13 وفقدان 63 ونجاه 24 في حادث غرق قبالة صفاقس التونسية.

2 أبريل/نيسان: فقدان 96 ونجاة 4 في حادث غرق قبالة مصراتة في ليبيا.

2021

17 ديسمبر/كانون الأول: 9 وفيات و93 في عداد المفقودين و8 ناجين بعد غرق قارب قبالة صبراتة في ليبيا.

22 أبريل/نيسان: 130 في عداد المفقودين ولا ناجين بعد غرق قارب على بعد 73 ميلا بحريا شمال غرب الخمس في ليبيا.

2020

12 نوفمبر/تشرين الثاني: 57 وفاة و18 في عداد المفقودين و48 ناجيا بعد غرق قارب قبالة سواحل الخمس في ليبيا.

21 سبتمبر/أيلول: فقدان 111 ونجاة 4 بعد غرق قارب قبالة صبراتة في ليبيا.

2019

19 أغسطس/آب: 100 في عداد المفقودين و3 ناجين بعد غرق قارب في مكان غير معروف قبالة ليبيا.

25 يوليو/تموز: 75 وفاة و75 في عداد المفقودين و134 ناجيا بعد غرق قارب قبالة الخمس في ليبيا.

3 يوليو/تموز: وفاة 83 ونجاة 3 جراء غرق قارب قبالة سواحل جرجيس التونسية بعد إبحاره من ليبيا.

2018

1 سبتمبر/أيلول: حالتا وفاة و128 في عداد المفقودين و55 ناجيا بعد غرق قارب قبالة سواحل الخمس في ليبيا.

29 يونيو/حزيران: 3 وفيات و101 في عداد المفقودين و16 ناجيا جراء غرق قارب قبالة ساحل طرابلس في ليبيا.

19 يونيو/حزيران: 6 وفيات و95 في عداد المفقودين و5 ناجين بعد غرق قارب غرب طرابلس في ليبيا. وذكر تقرير منفصل في اليوم نفسه أن 70 شخصا عدّتهم السلطات في عداد المفقودين ونجا 60 شخصا من الغرق قبالة طرابلس.

2 يونيو/حزيران: 84 وفاة و28 في عداد المفقودين و68 ناجيا جراء غرق قارب قبالة جزيرة قرقنة في تونس.

1 فبراير/شباط: 14 وفاة و86 في عداد المفقودين و3 ناجين بعد غرق قارب قبالة سواحل زوارة في ليبيا.

9 يناير/كانون الثاني: 100 في عداد المفقودين و279 ناجيا جراء غرق قارب قبالة سواحل الخمس في ليبيا.

2017

30 أغسطس/آب: فقدان 120 ونجاة شخص بعد غرق قارب قبالة ساحل بن قردان في تونس.

17 يونيو/حزيران: حالتا وفاة و108 في عداد المفقودين و25 ناجيا جراء غرق قارب قبالة ساحل زوارة في ليبيا.

19 مايو/أيار: 11 وفاة و145 في عداد المفقودين و4 ناجين شمال غرب طرابلس في ليبيا.

7 مايو/أيار: 11 وفاة و102 في عداد المفقودين و7 ناجين قبالة الزاوية في ليبيا.

19 فبراير/شباط: 13 وفاة و105 في عداد المفقودين ولا ناجين قبالة سواحل الخمس في ليبيا.

14 يناير/كانون الثاني: 9 وفيات و167 في عداد المفقودين و4 ناجين على بعد ما بين 30 و40 ميلا بحريا قبالة سواحل ليبيا.

2016

16 نوفمبر/تشرين الثاني: 7 وفيات و96 في عداد المفقودين و27 ناجيا في البحر بين ليبيا وإيطاليا.

2 نوفمبر/تشرين الثاني: 128 في عداد المفقودين وناجيان في البحر بين ليبيا وإيطاليا.

1 نوفمبر/تشرين الثاني: 87 وفاة و24 في عداد المفقودين و29 ناجيا على بعد 25 ميلا قبالة سواحل ليبيا.

26 أكتوبر/تشرين الأول: 97 وفاة و29 ناجيا على بعد 26 ميلا شرق طرابلس في ليبيا.

21 سبتمبر/أيلول: 204 وفيات و84 في عداد المفقودين و162 ناجيا على بعد 7.5 أميال من ساحل برج رشيد في مصر.

31 يوليو/تموز: 120 وفاة قبالة سواحل صبراتة في ليبيا.

3 يونيو/حزيران: 10 وفيات و329 في عداد المفقودين و318 ناجيا جراء غرق قارب قبالة ساحل جزيرة كريت بعد إبحاره من ليبيا.

29 مايو/أيار: 45 وفاة و200 في عداد المفقودين و625 ناجيا على الساحل الغربي لليبيا.

2 يونيو/حزيران: وفاة 133 وفقدان 417 ونجاة 87 قبالة الساحل بالقرب من زوارة في ليبيا.

25 مايو/أيار: 5 وفيات و250 في عداد المفقودين و460 ناجيا قبالة سواحل الزاوية في ليبيا.

9 أبريل/نيسان: 459 في عداد المفقودين و37 ناجيا قبالة سواحل السلوم في مصر.

2015

27 أغسطس/آب: 111 وفاة و91 في عداد المفقودين و198 ناجيا قبالة السواحل الليبية.

6 أغسطس/آب: 27 وفاة و200 في عداد المفقودين و373 ناجيا على بعد 16 ميلا شمال ليبيا.

18 أبريل/نيسان: 750 وفاة و272 في عداد المفقودين و28 ناجيا على بعد 120 ميلا جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.