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بعد 3 أسابيع من الزلزال.. تحذيرات من تفشي الكوليرا في شمال غربي سوريا بسبب انهيار شبكات الصرف الصحي

Volunteers set up tents for Families who lost their homes in a devastating earthquake to provide them shelter and food near destroyed buildings in the town of Harem, Idlib province, Syria, Saturday, Feb. 11, 2023. (AP Photo/Ghaith Alsayed)
مخيم أقيم على عجل للناجين من الزلزال في مدينة حارم شمال غربي سوريا (أسوشيتد برس)
27/2/2023

حذر الدفاع المدني السوري العامل في مناطق سيطرة المعارضة من كارثة حقيقية في شمال غربي سوريا، جراء تفشي مرض الكوليرا وتحوله لوباء، بسبب الدمار الكبير في البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا قبل 3 أسابيع، وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل وفق آخر الأرقام المعلنة، بينهم نحو 6 آلاف في سوريا.

كما أفاد الدفاع المدني بأن العديد من المباني السكنية والمدارس باتت تشكل خطرًا على المدنيين بسبب تصدعها جراء الزلزال والهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة خلال الفترة الماضية.

وكان برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة التابع للمعارضة السورية ذكر أن 23 شخصا تُوفوا جراء الكوليرا منذ سبتمبر/أيلول الماضي؛ في حين أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا بلغ نحو 48 ألف حالة.

كما قالت جهات صحية عاملة في شمال غربي سوريا إن 1.7 مليون جرعة لقاح ضد الكوليرا -مقدمة من منظمة الصحة العالمية- وصلت إلى المنطقة نهاية الشهر الماضي، لكن حدوث الزلزال أثر على توزيعها.

أما منظمة "منسقو استجابة سوريا"، فأحصت تضرر 53 منشأة طبية جراء الزلزال، كما حذرت من تلوث المياه الصالحة للشرب من الآبار وغيرها، نتيجة التحركات الأرضية في مناطق الزلزال، وفق تعبيرها.

المصدر : الجزيرة