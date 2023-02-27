بعد 3 أسابيع من الزلزال.. تحذيرات من تفشي الكوليرا في شمال غربي سوريا بسبب انهيار شبكات الصرف الصحي

حذر الدفاع المدني السوري العامل في مناطق سيطرة المعارضة من كارثة حقيقية في شمال غربي سوريا، جراء تفشي مرض الكوليرا وتحوله لوباء، بسبب الدمار الكبير في البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا قبل 3 أسابيع، وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل وفق آخر الأرقام المعلنة، بينهم نحو 6 آلاف في سوريا.

كما أفاد الدفاع المدني بأن العديد من المباني السكنية والمدارس باتت تشكل خطرًا على المدنيين بسبب تصدعها جراء الزلزال والهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة خلال الفترة الماضية.

كارثة حقيقة تلوح بالأفق بتفشي مرض #الكوليرا بعد الدمار الكبير في البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي شمال غربي #سوريا.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/Li6oaPTlRT — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 25, 2023

وكان برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة التابع للمعارضة السورية ذكر أن 23 شخصا تُوفوا جراء الكوليرا منذ سبتمبر/أيلول الماضي؛ في حين أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا بلغ نحو 48 ألف حالة.

كما قالت جهات صحية عاملة في شمال غربي سوريا إن 1.7 مليون جرعة لقاح ضد الكوليرا -مقدمة من منظمة الصحة العالمية- وصلت إلى المنطقة نهاية الشهر الماضي، لكن حدوث الزلزال أثر على توزيعها.

أما منظمة "منسقو استجابة سوريا"، فأحصت تضرر 53 منشأة طبية جراء الزلزال، كما حذرت من تلوث المياه الصالحة للشرب من الآبار وغيرها، نتيجة التحركات الأرضية في مناطق الزلزال، وفق تعبيرها.