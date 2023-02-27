انتخابات نيجيريا.. هزيمة الحزب الحاكم في معقله بولاية لاغوس

أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية في نيجيريا تصدر مرشح حزب العمل بيتر أوبي في ولاية لاغوس، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد الناخبين، وذلك على حساب مرشح الحزب الحاكم أحمد بولا تونوبو.

وحصل أوبي على نحو 582 ألف صوت، يليه مرشح حزب مؤتمر "كل التقدميين" الحاكم أحمد بولا تونوبو الذي حصل على نحو 572 ألف صوت.

وأقر تونوبو، في بيان، بالهزيمة داعيا إلى الهدوء بعد اندلاع أعمال عنف في لاغوس اليوم الاثنين، وقال "أحيانا تكسبون وأحيانا تخسرون. يجب أن نسمح للعملية بالاستمرار دون عوائق في البلد".

ومن المنتظر أن تستأنف لجنة الانتخابات في العاصمة، أبوجا، اليوم الاثنين، الإعلان الرسمي للنتائج التي ترد من باقي الولايات في أكبر دول القارة الأفريقية من حيث السكان.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية من جميع الولايات النيجيرية الـ36، في غضون 5 أيام من التصويت.

ودعي السبت إلى الاقتراع أكثر من 87 مليون ناخب نيجيري ليختاروا، من بين 18 مرشحا، رئيسا تتمثل مهمته الشاقة في سنوات ولايته الأربع بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار، وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة وإجرامية، فضلا عن فقر متصاعد.

وللمرة الأولى منذ نهاية الحكم العسكري وعودة الديمقراطية في عام 1999، قد تشهد نيجيريا انتخابات رئاسية من جولتين.

ولكي ينتخب من الدورة الأولى، ينبغي أن يحصل المرشح على غالبية الأصوات إلى جانب 25% من الأصوات على الأقل في ثلثي الولايات، بالإضافة إلى إقليم العاصمة الاتحادية أبوجا.

وفي حال لم تتحقق هذه الشروط، تنظم جولة ثانية من الاقتراع خلال مهلة 21 يوما.